Brian Cashman: “Hicimos todo lo posible por firmar a Juan Soto”

La salida de Juan Soto de los New York Yankees fue oficializada luego de llegar a un acuerdo con los New York Mets por un total de 15 años y $765 millones de dólares en lo que fue una verdadera disputa por parte de varios equipos para poder hacerse con los servicios del toletero dominicano que se ha convertido en una de las grandes figuras dentro de las Grandes Ligas.

De acuerdo con las declaraciones realizadas por el gerente general de los Bombarderos del Bronx durante una entrevista para The Athletic, Brian Cashman, el equipo hizo todo lo posible para poder mantener a Soto dentro de sus filas, pero lastimosamente para ellos la oferta de los Mets fue mucho mejor y terminó enamorando al quisqueyano y a su agente.

“Yo diría que Hal (Steinbrenner) hizo todo lo posible para tratar de encontrar una manera de mantener a Juan Soto con nuestro uniforme de rayas. Fuimos más allá de lo que podíamos permitirnos. Hay muchas maneras de analizar esto y ahora vamos a tener que seguir adelante sin él”, expresó Cashman al asegurar a la fanaticada neoyorquina que querían mantenerlo dentro del club.

“Obviamente estamos decepcionados con el rumbo que nos ha llevado el proceso, pero he estado haciendo esto durante mucho tiempo. A veces las cosas simplemente salen como uno quiere. Otras veces no lo hacen. Pero algo que no cambia y no cesa es que el desafío es siempre: ‘Está bien, ¿cuál es la siguiente oportunidad?’ Tenemos muchas áreas diferentes que debemos arreglar en este equipo”, agregó.

Cashman asegur´que todavía tienen varias vacantes en la agencia libre y están haciendo los mejores análisis posibles para poder formar un equipo sólido con el que puedan llegar nuevamente a la Serie Mundial de las Grandes Ligas para alcanzar el ansiado título de campeón que tanto buscan

“Tenemos vacantes en la agencia libre y estamos analizando cambios además de la agencia libre y comparándolos con nuestras opciones internas en las que podemos avanzar. Entonces estas son las decisiones que tenemos que tomar. Entonces, ya sea que lo derribes o no, aún tienes que ir tras él y seguir luchando con cada opción que se te presente”, concluyó en sus declaraciones.

