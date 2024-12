¿Cuántos millones ganó Taylor Swift con su gira The Eras Tour?

El pasado 8 de diciembre, Taylor Swift se despidió oficialmente de The Eras Tour, su gira mundial que la llevó a presentarse un total de 149 veces a través de 51 ciudades diferentes. La cantante bajó el telón el pasado domingo en Canadá, y hora salió a la luz cuántos millones recaudó con su espectáculo internacional, una cifra que dejó con el ojo cuadrado a más de uno.

El 17 de marzo de 2023, la intérprete pisó la ciudad de Glendale, en Arizona, y le dio inicio oficial al que sería el tour más exitoso de su carrera: visitó desde Londres hasta Sídney, pasando por Toronto, México, Tokio, Singapur, Miami, París, Madrid, San Pablo y Buenos Aires.

En el show, que tuvo una duración de más de tres horas, Taylor interpretó temas de sus discos ‘Lover’, ‘Fearless’, ‘Speak Now’, ‘Red’, ‘Reputation’, ‘Folklore’, ‘Evermore’, ‘1989’,’ Midnights’ y ‘The Tortured Poets Department’, donde realizó más de una decena de cambios de vestuario. Tras 21 meses arriba de los escenarios, Taylor Swift se despidió de su público en Vancouver, Canadá, finalizando con bombos y platillos una importante y millonaria etapa de su carrera.

Según The New York Times, la cantante recaudó más de 2 mil millones de dólares (2.077.618.725) en la venta de entradas de The Eras Tour, una cifra inusual dentro de la industria, más específicamente “el doble de las ventas brutas de entradas de cualquier otra gira de conciertos en la historia”, según detalló el medio.

Los números que se empezaron a conocer tras el último show de Taylor Swift asombraron a todos. El medio indicó que, según Taylor Swift Touring, la compañía productora de la artista, fueron más de 10 millones de personas que asistieron a los shows, siendo la noche del 16 de febrero de 2024 en Melbourne, Australia, la que mayor convocatoria tuvo con 96.000 asistentes.

Otro detalle sorprendente, es que en esa cifra mencionada que refleja las ganancias de las entradas no se incluyen ni el merchandising oficial que se vendió durante los shows ni tampoco los tickets de reventa.

De igual manera, tampoco se contemplaron los ingresos de ‘Taylor Swift: The Eras Tour’, película de su gira que se trasmitió en la pantalla grande y que actualmente está disponible en la plataforma de streaming Disney +, ni tampoco de Taylor Swift: The Eras Tour Book, el libro que lanzó hace unos pocos días en los que recapituló lo que vivió sobre el escenario en los 21 meses que duró su gira.

Sigue leyendo:

· Libro de Taylor Swift vende 814,000 copias en solo dos días en Estados Unidos

· Taylor Swift llora en concierto a pocas fechas de que termine su gira The Eras Tour

· Taylor Swift sorprende al cantar con Sabrina Carpenter en concierto