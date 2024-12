Partidos de fútbol hoy, en vivo: hora y TV de lo que puedes ver este martes 10 de diciembre

La jornada de fútbol prevista para este martes 10 de diciembre vuelve la mejor emoción del fútbol europeo con la Jornada 6 de la primera etapa de la UEFA Champions League con partidos de alto calibre, los cuáles podrás disfrutar de cada uno de ellos con esta agenda que te trae El Diario de Nueva York.

En total serán nueve encuentros con diferentes horarios y llenos de gran emoción entre los mejores equipos del viejo continente que harán todo lo posible para asegurar su clasificación a la próxima ronda y así aspirar convertirse en los nuevos campeones de la icónica orejona.

Entre los duelos más interesantes de esta jornada del martes se encuentra el líder Liverpool de la Premier League contra el Girona de España, así como otros duelos interesantes como el Bayer Leverkusen vs Inter de Milan, Atalanta vs Real Madrid, PSG vs Salzburgo y Shakhtar Donetsk vs Bayern Múnich.

Tanto el Liverpool, Inter, Bayer Leverkusen y Atalanta asegurarían su clasificación directa a la siguiente ronda de la competencia con salir triunfantes en este partido, por lo que harán todo lo posible para dominar de principio a fin en el terreno de juego.

Por su parte, equipos como el Real Madrid y el París Saint Germain necesitan con urgencia ganar sus encuentros para sumar puntos y evitar quedarse fuera de los puestos de eliminatorias para la siguiente etapa.

Horarios

Dinamo Zagreb vs Celtic: 12:45 horas en el Este de los Estados Unidos (ESPN, Disney+, Inter)

12:45 horas en el Este de los Estados Unidos (ESPN, Disney+, Inter) Girona vs Liverpool: 12:45 horas en el Este de los Estados Unidos (ESPN, Disney+, Inter)

12:45 horas en el Este de los Estados Unidos (ESPN, Disney+, Inter) Shakhtar Donetsk vs Bayern Múnich: 15:00 horas en el Este de los Estados Unidos (ESPN, Disney+, Inter)

15:00 horas en el Este de los Estados Unidos (ESPN, Disney+, Inter) RB Leipzig vs Aston Villa: 15:00 horas en el Este de los Estados Unidos (ESPN, Max Disney+, Inter)

15:00 horas en el Este de los Estados Unidos (ESPN, Max Disney+, Inter) Salzburg vs París Saint Germain: 15:00 horas en el Este de los Estados Unidos (ESPN, Disney+, Inter)

15:00 horas en el Este de los Estados Unidos (ESPN, Disney+, Inter) Club Brujas vs Sporting CP: 15:00 horas en el Este de los Estados Unidos (ESPN, Disney+, Inter, Max)

15:00 horas en el Este de los Estados Unidos (ESPN, Disney+, Inter, Max) Brest vs PSV: 15:00 horas en el Este de los Estados Unidos (ESPN, Disney+, Inter, Max)

15:00 horas en el Este de los Estados Unidos (ESPN, Disney+, Inter, Max) Bayer Leverkusen vs Inter de Milan: 15:00 horas en el Este de los Estados Unidos (ESPN, Disney+, Inter)

15:00 horas en el Este de los Estados Unidos (ESPN, Disney+, Inter) Atalanta vs Real Madrid: 15:00 horas en el Este de los Estados Unidos (ESPN, Disney+, Inter)

Sigue leyendo:

–Denuncian agresión a periodista por parte de directivos de Cruz Azul

–Premier League despidió a árbitro que insultó a Jürgen Klopp

–Álvaro Fidalgo sale en defensa de su penal: “Que digan lo que quieran”