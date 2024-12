Quienes pagan impuestos en NY podrían recibir reembolsos de hasta $500 el año que viene

Como su primera propuesta para el Informe sobre el Estado del Estado del 2025, la gobernadora Kathy Hochul planteó crear esta semana el primer reembolso por inflación del estado de Nueva York, un beneficio que entregaría alrededor de $3 mil millones en pagos directos a alrededor de 8,6 millones de contribuyentes de todo el estado desde el otoño de 2025.

Si la Legislatura Estatal aprueba este reembolso, en sus deliberaciones del próximo semestre, se enviaría un pago de $300 a los contribuyentes solteros que ganan hasta $150,000 por año, y $500 para los contribuyentes que presentan declaraciones de impuestos conjuntas, que ganan hasta $300,000 por año.

Este anuncio es una de las varias propuestas para ayudar a abordar el costo de vida que se dará a conocer en el próximo Informe sobre el Estado del Estado de la Gobernadora, en donde perfilará cuáles serán sus prioridades presupuestarias y legislativas.

“Debido a la inflación, Nueva York ha generado ingresos sin precedentes a través del impuesto a las ventas; ahora, estamos devolviendo ese dinero a las familias de clase media”, dijo la gobernadora Hochul. “Mi agenda para el próximo año estará enfocada en devolverles dinero a sus bolsillos, y eso comienza con proponer cheques de reembolso por inflación de hasta $500 para ayudar a millones de neoyorquinos que trabajan duro. Es simple: el costo de vida sigue siendo demasiado alto y los neoyorquinos merecen un respiro”.

Un pago único

En los últimos años, el estado de Nueva York ha experimentado un crecimiento en los ingresos por impuestos a las ventas, que superan los promedios históricos.

Este incremento ha sido impulsado en gran medida por la inflación de los precios al consumidor.

La propuesta del ejecutivo estatal, es utilizar ese crecimiento excedente, para proporcionar un pago único a los neoyorquinos. Este giro se otorgaría a los contribuyentes, independientemente de la propiedad de la vivienda o el estado parental.

Se calcula que este reembolso, el cual se distribuirá a todos los contribuyentes del estado, llegará exactamente a 3,645,000 residentes de las Gran Manzana y a 1,344,000 trabajadores de Long Island.

Ya la mandataria estatal había logrado aprobar más de 4 mil millones de dólares en alivio fiscal para neoyorquinos de clase media y propietarios de viviendas. También se dirigieron 600 millones de dólares en pagos adicionales para familias que reciben el crédito fiscal por hijos de Nueva York y el crédito fiscal por ingresos del trabajo.

De igual forma, se amplió la elegibilidad del crédito fiscal por hijos de Nueva York, para cubrir a los niños menores de 4 años.

Aplausos y críticas

“De las muchas conversaciones con nuestros miembros se desprende claramente que el aumento del costo de vida, sigue siendo el mayor desafío que enfrentan los trabajadores neoyorquinos. Celebramos esta retribución a quienes pagan taxes”, comentó Henry Garrido, director de la Unión Sindical DC 37 que agrupa a los trabajadores municipales de la Gran Manzana.

Por su parte, la directora ejecutiva y presidenta de United Way of New York City, Grace Bonilla, expresó que el reembolso por inflación, propuesto por la gobernadora Hochul, es un paso fundamental para abordar la crisis de asequibilidad que afecta a tantos neoyorquinos.

“Como se destaca en nuestro informe True Cost of Living, el 50 por ciento de los neoyorquinos luchan para llegar a fin de mes. El aumento de los alquileres, las facturas de los servicios públicos, los precios de los alimentos y los costos del cuidado infantil están llevando a las familias al límite”, reforzó Bonilla.

De manera contraria, líderes republicanos en la Legislatura Estatal, desde ya cuestionan este incentivo fiscal por considerarlo “un cheque único, con intereses políticos”

“Los neoyorquinos merecen un alivio fiscal permanente. Ya basta de que el estado saque hasta el último centavo a los neoyorquinos trabajadores”, reaccionó Will Barclay, líder de los republicanos de la Asamblea.

La inflación en NYC

Con base a un reporte de la oficina del contralor de la ciudad de Nueva York si bien la inflación a nivel nacional ha seguido enfriándose, la inflación local, medida por el IPC (índice de precios al consumidor), se aceleró en octubre: en los últimos 12 meses, la inflación ha promediado 4.0% en el área metropolitana de Nueva York frente a 6% a nivel nacional, un diferencial de +1.4 puntos porcentuales

En resumen:

$3 mil millones serían distribuidos producto del exceso de Ingresos del Impuesto a las Ventas impulsado por la inflación.

$500 de pago único iría a los bolsillos de familias que ganan menos de $300,000.