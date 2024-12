Reportes: Yankees acuerdan con Max Fried en monto récord para un zurdo

La partida de Juan Soto no será el final para los New York Yankees. Los mulos buscarán prepararse de cara la temporada 2025 de las Grandes Ligas y por ello habrían firmado este miércoles al as Max Fried, en un contrato récord para un lanzador zurdo.

De acuerdo un informe del periodista especializado Jeff Passan, Fried terminó firmando por ocho años y $218 millones de dólares, con el cual se convertiría en el contrato más grande por un pitcher zurdo en la historia de las Grandes Ligas.

Ni el entorno del jugador ni los Yankees han oficializado la transacción.

La incorporación de Fried a la rotación de los Yankees cae muy bien para las aspiraciones de los del Bronx, de cara a regresar a la Serie Mundial en 2025.

Su integración ayudará a blindar una rotación que tiene piezas como Gerrit Cole, Clarke Schmidt, Carlos Rodón o el cubano Néstor Cortés. De igual manera, cuenta también con el talento del joven lanzador dominicano Luis Gil que en la temporada pasada se coronó con el premio al Novato del Año de la Liga Americana.

En cuanto a Fried, es un lanzador más que probado en las Grandes Ligas y por varios años lideró la rotación de Atlanta Braves.

El siniestro no tuvo la mejor de las campañas en 2024, culminando con un récord de 11-10 en 29 juegos y una efectividad de 3.25.

Pero antes de ello había dado prueba de su efectividad con presentaciones sólidas que lo posicionaron como uno de los mejores lanzadores en la Liga Nacional de los últimos años.

En cuanto al acuerdo al ser de larga data también ayuda a que los Yankees cuenten con un plan futuro sólido para su cuerpo de abridores.

Otro factor importante a tener en cuenta es que tras el colapso del contrato con Juan Soto, los Yankees apenas habrían invertido poco más del 20% del presupuesto que tenían con el bateador zurdo en Fried, lo que les permitirá seguir explorando la agencia libre en búsqueda de otras piezas de interés.

Dentro de los jugadores que podrían llegar a los Yankees están nombres como Cody Bellinger, el lanzador Corbin Burnes o Nolan Arenado, siendo estas tres piezas claves para reforzar los aspectos más débiles del equipo.

Bellinger sería una pieza que serviría para posicionarse en primera base o en su defecto jugar el jardín central mientras que Aaron Josh sería movido a la inicial.

En el caso de Arenado intentaría apaciguar los problemas frecuentes que han tenido los Yankees con la antesala en los últimos años, tras los fracasos en las firmas de jugadores como DJ LeMahieu o Josh Donaldson.

