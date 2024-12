El Pentágono niega que los drones que sobrevuelan Nueva Jersey sean de Irán

En los últimos días múltiples avistamientos de drones misteriosos sobrevuelan el cielo de Nueva Jersey, lo que ha generado preocupación no solo entre los residentes, sino entre las autoridades y funcionarios locales.



Incluso, el senador estatal republicano Jon Bramnick solicitó un “estado de emergencia limitado” que prohíba el uso de drones hasta que se esclarezca el origen y propósito de los dispositivos.



Mientras que el representante de Nueva Jersey, Jeff Van Drew, dijo este miércoles que fuentes “muy calificadas” y “confiables” creen que los misteriosos drones provienen de una “nave nodriza” iraní estacionada frente a la costa este del país, afirmación que el Pentágono rápidamente se encargó de desmentir.



“No hay ni barco iraní frente a las costas de Estados Unidos y no hay ninguna llamada ´nave nodriza´ que lance drones hacia Estados Unidos”, dijo la portavoz del Pentágono, Sabrina Singh, durante una reunión informativa.



Jeff Van Drew, sin mencionar sus fuentes, señaló “estoy en el Comité de Transporte, en el Subcomité de Aviación, y he llegado a conocer a gente. Y de fuentes muy importantes, fuentes muy calificadas, fuentes muy responsables. Voy a decirles, Irán lanzó una nave nodriza hace aproximadamente un mes que contiene estos drones. Esa nave nodriza está frente a la costa este de los Estados Unidos de América”.



Y agregó “ustedes saben que Irán hizo un acuerdo con China para comprar drones, naves nodriza y tecnología para poder seguir adelante” incluso pidió “esos drones deberían ser derribados. Ya sea por algún loco aficionado que no podemos imaginar o por Irán, y creo que es muy posible que sea así, deberían ser derribados. No estamos recibiendo el trato completo y el ejército está en alerta por esto”.



El alarmante mensaje de Jeff Van Drew llega justo cuando los habitantes de Nueva Jersey han visto en más de una ocasión sobrevolar por los cielos drones un tanto sospechosos. Sin embargo, las declaraciones de Sabrina Singh y las que hizo el jueves pasado el gobernador demócrata de la ciudad, Phil Murphy, argumentando que “no hay ninguna amenaza conocida para el público en este momento” inyectan de seguridad a quienes han visto dichos apararos electrónicos.