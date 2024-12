Laura Zapata revela que le da mucha tristeza pensar que Ernestina se haya ido tan joven

La actriz Laura Zapata compartió públicamente su sentir tras el reciente fallecimiento de su hermana Ernestina Sodi, de quien estaba distanciada desde hace mucho tiempo.

En una reciente entrevista con la prensa, el canal de YouTube de Eden Dorantes recabó las declaraciones de Laura en las que refleja su profunda tristeza. Zapata fue cuestionada para saber si había sentido alguna manifestación de Ernestina tras su muerte, como le pasó con su abuela Eva Mange.

“Solamente pienso que es la vida, digo que qué tristeza que (Ernestina) se haya ido tan joven, de 64 años, y tan bonita que estaba. Me da mucha tristeza pensar que está enterrada, pero bueno, Dios es el que decide”, aseguró.

“Todavía no (se ha manifestado). Ha sido como un pensamiento de alguna manera un poco obsesivo, pensar cómo está, está fría, ya no está ahí, ya es su despojo. Tan bonita y tan joven, es muy triste. Pero uno no puede saber qué es lo que decide Dios”, agregó.

Laura Zapata, quien fue galardonada en los premios ‘México en Tus Manos’, también aprovechó para recordar a su abuela Eva Mange, pues para ella la familia es lo más importante y ser mamá presente.

“¡Ay, mi reina sana! ¡La extraño tanto! Porque siempre me acompañaba en este tipo de eventos y bueno, creo que cuando tienes la responsabilidad de una familia, pues tienes que cumplir. No es tener un hijo y ahí que lo cuiden las nanas o que le revise la tarea a ver quién”.

“Yo siempre fui una madre presente, sigo siendo una madre presente. Hablo con mis hijos todo el tiempo, en la mañana, de repente en la noche. Cuando no me contestan me pongo como ‘Carrie’; para mí lo más importante es la familia, mi abuela era lo más importante, mis hijos lo más importante, pero también es muy importante mi desarrollo como actriz”.

Mira aquí la entrevista completa

Respecto a su participación en el reality show “Secretos de Villanas”, La hermana de Thalía asegura que no se arrepiente de haber estado ahí, pues asegura que fue una oportunidad para que el público la conociera más como persona.

“Yo la he pasado muy bien, ha sido muy divertido. La gente me ha conocido muchísimo más como ser humano, mi pensamiento, mi filosofía, cómo soy yo. De repente está como muy interesante que la gente sepa quién eres, porque en estos reality shows se transparenta la consciencia y el desarrollo”.

