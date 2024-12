Líder canadiense dice que broma de Trump sobre el estado 51 no tiene gracia  

Semanas atrás, el presidente electo Donald Trump sugirió en tono de broma que Canadá se convertiría en el estado número 51 de los Estados Unidos y siguió bajo la misma línea al publicar una foto generada por la Inteligencia Artificial donde se le ve de pie sobre una montaña y una bandera canadiense a su lado.



The Hill reportó que, ante los hechos, la líder del Partido Verde Canadiense, Elizabeth May, dijo que la “broma” de Trump sobre que Canadá es el estado número 51 de EE.UU. “no tiene gracia”.



Aunadas a estas dos acciones, Trump usó Truth Social para referirse al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, como el “gobernador” del “Gran Estado de Canadá”.



“Fue un gran placer cenar la otra noche con el gobernador Justin Trudeau del Gran Estado de Canadá”, escribió Trump. “Espero volver a ver al gobernador pronto para que podamos continuar nuestras conversaciones en profundidad sobre aranceles y comercio, cuyos resultados serán verdaderamente espectaculares para todos”.



Sobre la última publicación de Trump, May dijo “no he visto eso, así que probablemente no debería comentar”.

Y agregó “solo diré que con la publicación en Truth Social de Donald Trump plantado junto a la bandera canadiense en una montaña, tengo que decir que, en la medida en que este asunto del estado 51 fue una broma, no tiene gracia y encuentro que seguirlo en las redes sociales me pone cada vez más nerviosa”, dijo May.



La líder canadiense también señaló que de ahora en adelante “tenemos que ser muy, muy cuidadosos con el presidente electo y tenemos que unirnos, creo, todos los líderes de los partidos de oposición y los primeros ministros, todos los elementos del establishment político canadiense, tal como somos, para asegurarnos de que no creamos grietas que permitan que Fox News o las redes del señor Trump nos exploten y digan cosas sobre Canadá que no son ciertas.



Te puede interesar:

* Trump se burla de Trudeau y plantea convertir Canadá en parte de EE.UU.