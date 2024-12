Messi destacó a Lamine Yamal como una figura mundial: “Es presente y tiene un futuro”

Pocas declaraciones tienen tanto peso como las de Lionel Messi. El capitán de la Selección Argentina participó en un evento con dinámica de preguntas y respuestas, donde uno de los presentes le consultó quién era el mejor jugador de la nueva generación.

Sin dudarlo, Messi destacó a Lamine Yamal como una de las principales figuras tanto en el presente como en el futuro.

Puede sonar apresurado o no, lo cierto es que el rendimiento actual de Lamine Yamal ha llevado a muchos a considerarlo el sucesor de Messi en el Barcelona. Sus destacadas actuaciones en LaLiga y la Champions reflejan que, a sus 17 años, no se intimida ante ningún escenario.

Menos aún tras su actuación en la pasada Eurocopa, donde brilló con la Selección de España siendo una de las figuras claves para la obtención del título.

El mejor futbolista de la historia acudió el pasado martes a un acto de Adidas en su sede mundial de Herzogenaurach (Alemania) y allí el reconocido artista Goke Oyewo preguntó al mito sobre cuál es el joven talento del deporte rey en que se ve reflejado en la actualidad hasta el punto de verlo triunfando y marcando una época.

Leo fue clarísimo al respecto: “Hay una generación de futbolistas jóvenes muy buena que tiene muchos años por delante. Si me tengo que quedar con alguien, por la edad y por el futuro que tiene, he escuchado que han elegido a Lamine Yamal y sin duda para mí también. Coincido. Depende de él y de muchas cosas porque así es el fútbol, pero es presente y sin duda tiene un futuro enorme”.

Leo🇦🇷🗣️: Hay un generación de futbolista jóvenes q es muy buena, pero si me tengo q quedar con uno por la edad, por lo q hizo hasta ahora con la edad q tiene, por el futuro q puede llegar a tener, pa mi es Lamine Yamal, y depende de él, pero es presente y con un futuro enorme. pic.twitter.com/PyTHNiy4fi — KING MESSI 10 (@messi10_rey) December 12, 2024

Comparaciones con Messi

Lamine Yamal ya rompió varios récords en su corta carrera, destacándose como el titular, asistente y goleador más joven de La Liga en el siglo XXI cuando a los 16 años y 87 días se convirtió en el jugador más joven en anotar un tanto con el Barcelona.

Además, es el goleador más joven en disputar la Copa del Rey y la Supercopa de España. Y por si fuera poco, recientemente, a los 17 años y 105 días, se convirtió en el jugador de menor edad en marcar en un clásico contra el Real Madrid.

Los sorprendentes estadísticas fueron motivos para compararlo con Messi y más todavia después de que el jugador haya expresado en varias ocasiones su admiración por Messi.

Sin embargo, cuando se trata de comparaciones, fue claro en su pensamiento: “Para mí lo más importante es dejar un legado, tener tu carrera. Al final, que te comparen con Leo es algo más importante no fijarte. No me molesta, pero intento ser yo siempre”.

