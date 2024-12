Álvaro Fidalgo no se emociona tras el triunfo: “No hemos ganado nada”

El mediocampista estrella de las Águilas del Club América, Álvaro Fidalgo, se mostró contento de la victoria 2-1 que lograron este viernes ante los Rayados de Monterrey en el partido de ida de la gran final del torneo Apertura 2024 de la Liga MX, poniéndose a sólo un paso de poder alcanzar el tricampeonato y ser el primer equipo en toda la historia de los torneos cortos en alcanzar esta hazaña.

En declaraciones ofrecidas a los medios de comunicación durante la zona mixta posterior al partido, Fidalgo destacó que a pesar de estar muy conforme con el resultado todavía no deben confiarse de haber ganado el campeonato e instó a sus compañeros a mantener el mismo ritmo deportivo dentro de la competición.

“Obviamente somos exigentes, tuvimos para aumentar, pero no hay que olvidar que ganamos, me dicen que desde el 91 el América no ganaba una Final de ida, contentos, golpeamos primero, se vienen 90 minutos buenos en Monterrey. Estoy feliz y contento, pero con mesura, no hemos ganado nada, tranquilidad, hay que hacer un gran partido y ya está”, expresó Fidalgo.

Para finalizar, Álvaro Fidalgo manifestó su deseo de poder unir su nombre junto al de otras leyendas de las Águilas del América y agradeció a la afición por el tifo que hicieron en el que se encuentra junto a esas grandes figuras.

“Gracias a la afición en Puebla, verme en el tifo se me puso la piel chinita, hablando por mí después de cuatro años y darle las gracias a la afición de Puebla, hizo un ambiente espectacular, nos reciben de manera increíble, vamos a dejar la vida”, agregó el jugador en sus declaraciones.

Israel Reyes ilusionado

El futbolista Israel Reyes también se mostró ilusionado con la posibilidad de alcanzar el título de campeón del torneo Apertura 2024 de la Liga MX y destacó que saldrán al campo en el partido de vuelta con la mejor disposición que se pueda.

“Contentos, era importante llevarnos el marcador para esta visita, muy motivados también. Creo que lo que más me ilusiona es la palabra tricampeonato, lo que podemos dejar para la historia, aportar esto al América, se lo merece la afición, por lo que pasamos, en cada lugar que fuimos hicimos nuestra casa, este campeonato sabrá más que los anteriores”, expresó Reyes.

