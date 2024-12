Catherine Siachoque y Gaby Spanic protagonizan otro tenso momento

La reciente tercera temporada de “Secretos de villanas”, transmitida por Canela.TV, prometía un reencuentro emocionante entre las actrices Gaby Spanic y Catherine Siachoque, quienes habían mantenido una relación tensa desde sus colaboraciones pasadas en telenovelas de Telemundo. Sin embargo, las expectativas de cordialidad se desvanecieron en el último episodio, donde las diferencias entre ambas saltaron a la vista, revelando un conflicto que había permanecido oculto durante años.

Las raíces de la animosidad entre Spanic y Siachoque se remontan a sus trabajos conjuntos en “La venganza” en 2002 y “Tierra de pasiones” años más tarde. A pesar de haber evitado mencionar su pasado conflictivo durante la mayor parte del reality, el ambiente se tornó tenso tras un comentario de la colombiana que resultó provocativo para Gaby. La actriz colombiana sugirió que el rating de la telenovela había aumentado tras la salida de la venezolana, lo que encendió los resentimientos reprimidos de su compañera.

“Me mandaste a quitar los tacones y hablaste con los productores que no me pusieran la luz bonita, que si el filtro“, dijo Gaby.

En el clímax del episodio, las palabras se volvieron envenenadas. Spanic, claramente afectada, desahogó sus frustraciones llamando a Siachoque “mosquita muerta”, acusándola de actuar en su contra durante las grabaciones. Este intercambio no solo puso de manifiesto la rivalidad entre ambas actrices, sino que también ofreció una fascinante mirada a las dinámicas de poder y competencia en el mundo de las telenovelas.

“Me amargaba todos los días. Y yo decía a veces, no te lo voy a negar, ‘yo le voy a dar en la jeta, no me la aguanto más’. Y mi mamá todos los días en el teléfono ‘Cathy, tú eres una princesa'”, lo que generó la renuncia de la colombiana.

El desenlace de su relación, expuesto en el reality, refleja las complejidades de la amistad y la enemistad en un contexto profesional, donde las imágenes públicas muchas veces ocultan conflictos más profundos. En última instancia, este episodio no solo marca un capítulo más de la historia personal de Gaby y Catherine, sino que también invita a la reflexión sobre cómo las rivalidades pueden influir en la percepción del público y en la carrera de los artistas.

