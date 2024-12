Guardiola y su mal momento: “Duermo peor y ahora no digiero bien la comida”

El español Pep Guardiola hizo una incómoda confesión en un diálogo con su viejo amigo Luca Toni, con quien compartió tiempo en el Brescia. Durante una entrevista para la plataforma Prime Video, el estratega se abrió sobre su mal momento con el Manchester City.

Con la caída ante Juventus en la Champions League, el City suma solo una victoria y siete derrotas en los últimos 10 partidos oficiales, por lo que Guardiola aseguró que todo lo que está sucediendo es normal ya que “todos los jugadores y entrenadores pasan por periodos difíciles”.

“Soy una persona que a veces me pongo nervioso, tengo días malos, me equivoco mucho y la mala educación me pone nervioso. ¿A veces pierdo la cabeza? Sí. Duermo peor y ahora no digiero bien la comida. Siempre tengo que comer ligero. Sólo sopa por la noche. Pero soy el mismo entrenador de hace cinco meses, el que ganó el título de la Premier”, continúa Guardiola.

“¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Perder y ser despedido? Pues me voy a casa. Lo acepto como algo normal o me revelo, pero así es la vida”, reflexionó Guardiola.

En su conversación con Luca Toni, Guardiola reafirmó que no se rebela contra sí mismo y que acepta sus altibajos emocionales como parte de la vida.

“Sé que pasará, tanto cuando estoy muy contento como cuando no. Creo que este año será muy difícil y debemos encontrar continuidad. Si logramos pasar en la Champions League, no será fácil para nuestros rivales enfrentarnos”, concluyó.

