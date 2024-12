Trump reconoce que será difícil bajar el precio a los alimentos

El presidente electo Donald Trump redujo las expectativas sobre bajar el costo de los alimentos, que se convirtió en una de sus promesas de campaña, aunque considera que podría suceder a través de menores costos de energía.

Durante la entrevista que ofreció a la revista Time, que lo nombró “persona del año”, el republicano señaló que “no se puede derribar cosas cuando están de pie”, al referirse a uno de los temas de su campaña electoral: bajar el precio a los alimentos.

“Ya sabes, es muy difícil”

Cabe destacar que el alza de la comida era una de las preocupaciones más fuertes entre los votantes. Uno de los productos con mayor aumento son los huevos de gallina, que subieron un 55% solo en noviembre.

“Me gustaría derribarlos. Me gustaría bajarlo. Es difícil derribar las cosas una vez que están en pie. Ya sabes, es muy difícil. Pero creo que lo harán”, dijo en la entrevista de Time, informó The Associated Press (AP).

Sin embargo, Trump cree que reducir los precios podría suceder a través de menores costos de energía y mejoras en la cadena de suministros.

El magnate habló de la administración actual, a quien culpó por la forma en la que manejó la inflación, que llevó a que los precios se elevaran.

“Pero, creo que la energía los va a derribar. Creo que una mejor cadena de suministro los va a derribar. Ya saben, la cadena de suministro sigue rota. Está rota”, fueron las palabras de Trump en la entrevista, según NBC News.

La misma cadena de noticias, destacó que los expertos creen que las propuestas de aranceles de Trump exacerbarán los problemas de la cadena de suministro.

Los precios de los alimentos se han disparado desde el inicio de la pandemia de Covid en la primavera de 2020, aumentando un 23% en general durante ese período, gran parte del cual ha coincidido con el mandato de Joe Biden.

Deportación masiva podría ser causa de aumento

Los propietarios de cultivos advierten sobre el impacto que tendría en los precios de los alimentos, si Trump lleva a cabo la deportación masiva, ya que la mayoría de los trabajadores agrícolas son migrantes que tienen un permiso de trabajo.

Al momento de existir una reducción de trabajadores en los campos agrícolas, esto provocará el aumento de los alimentos.

“Si tenemos escasez de mano de obra y no podemos recolectar nuestros cultivos y enviarlos al mercado, podría tener un impacto en los estantes de los supermercados”, dijo Joe Del Bosque, director ejecutivo de Del Bosque Farms en el centro de California, a NBC News Los Ángeles el mes pasado.

