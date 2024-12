Will Smith dice que no tiene nada que ver con Sean ‘Diddy’ Combs

El escándalo de abuso sexual del rapero y magnate musical Sean ‘Diddy’ Combs ha salpicado a varias celebridades que han sido señaladas de asistir a las descontroladas fiestas del rapero en las que, según la Fiscalía, se cometieron varios delitos.

Uno de los que ha sido señalado de asistir a las problemáticas ‘Freak-Offs’ de P. Diddy fue el actor Will Smith, quien todavía se recupera del escándalo que protagonizó en los premios Oscar 2022 cuando le dio una bofetada a Chris Rock en el escenario, razón por la cual fue vetado de la Academia.

En un reciente evento en San Diego, realizado el 12 de diciembre, Smith aprovechó la oportunidad para aclarar que no tiene ningún vínculo con Sean ‘Diddy’ Combs. El ganador del Oscar por su papel en King Richard aseguró que en el mundo actual es muy difícil discernir qué es cierto y qué es falso.

“El mundo en el que estamos ahora es realmente difícil para todos ustedes discernir qué es real y qué es cierto. No he dicho nada de esto públicamente, pero solo quería decir esto muy claramente: no tengo nada que ver con Puffy, así que pueden dejar de hacer todos esos memes”, dijo el actor en el evento según imágenes obtenidas por TMZ.

Smith aseguró que todos los rumores sobre una relación de amistad con e rapero, quien se encuentra en prisión a la espera de juicio, son falsos y también negó haber asistido en algún momento a las “Freak Offs’.

“Pueden dejar toda esa mie***. No he estado cerca de esos malditos Freak-Offs. Ya tengo suficiente con mis propias mie–as, no estén poniendo mie–as de otras personas. No he estado cerca de ese hombre [ni] he hecho ninguna de esas estupideces, así que cuando escuchen eso, es una mald**** mentira”, dijo el actor.

Son varios los artistas que han sido involucrados en el escándalo de Sean ‘Diddy’ Combs. Recientemente el rapero Jay-Z, esposo de Beyoncé, fue acusado de abusar de una niña de 13 años de edad en el año 2000 junto con P. Diddy después de la celebración de los MTV Video Music Awards. El rapero negó las acusaciones en su contra, calificándolas como un “chantaje”.

En septiembre de este año Sean ‘Diddy’ Combs fue arrestado por tráfico sexual, crimen organizado, conspiración y transporte para participar en prostitució. P ‘Diddy’ se ha declarado culpable de todos los cargos y acusaciones en su contra, incluyendo las decenas de demanda por abuso sexual que han surgido en su contra desde su arresto.

