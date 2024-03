Bofetada de Will Smith en los Oscar 2022 propicia el cierre de la fundación del actor y Jada Pinkett

La polémica bofetada de Will Smith al también actor Chris Rock, durante entrega de los premios Oscar 2022, sigue “cobrando víctimas” a más de 2 años del incidente. Y es que de acuerdo con el medio especializado Variety, la organización del actor junto a Jada Pinkett, Will and Jada Smith Family Foundation, cerrará sus operaciones debido a la caída considerable de donaciones, la cual es derivada del retiro de sus principales donantes debido a la acción del intérprete de “Men In Black” en 2022.

Según lo revelado, el retiro de American Airline y CAA, dos de los principales donantes de la organización de los actores, provocó la reducción de más de $1 millón de dólares en apenas un año.

Y es que de acuerdo con datos otorgados por la misma organización, pasó de ingresar más de $2 millones de dólares, en 2021, a menos de $400 mil dólares en 2022, año en el que sus donantes se retiraron como una respuesta a la violenta acción del ganador del Oscar.

Will Smith se encuentra promocionando su cinta “Bad Boys 4”. Crédito: Mezcalent

Will Smith y Jada Pinkett no se salvan de una nueva polémica

De acuerdo con fuentes cercanas a Will Smith y Jada Pinkett, ambas celebridades tenían la intención de cerrar definitivamente la organización, previo al retiro de sus principales donantes, con la intención de enfocarse en donaciones benéficas privadas.

Sin embargo, y de acuerdo con diversos reportes recientes, los actores habrían tomado esta decisión debido a una serie de irregularidades en sus estados financieros. Según lo revelado, la fundación había realizado donaciones de más de $25 mil dólares a organizaciones de salud mental extintas. De igual manera, esta contaba con diversos cargos por sobregiro bancario por más de $3 mil dólares.

Will Smith es multado por exceso de velocidad

Aunado a la reciente polémica sobre el cierre de su organización, se reveló recientemente que el intérprete de “I Am Legend”, fue multado por conducir a exceso de velocidad en la Pacific Coast Highway, en Malibu, California.

Fuga al estilo de Bad Boys. Will Smith y Martin Lawrence están de vuelta en #BadBoys: Hasta la Muerte – muy pronto en cines pic.twitter.com/Frylsek4Ag — SonyPicturesMX (@SonyPicturesMX) March 26, 2024

De acuerdo con reportes de medio TMZ, el actor fue detectado conduciendo, de noche, a más de 100 kilómetros por hora en una zona con un límite de velocidad de 72 kilómetros por hora. Cabe mencionar que dicho camino es considerado como uno de los más peligrosos del estado de California, ya que en una sección de la carretera ha sido escenario de más de 50 muertes durante los últimos 14 años.

Will Smith se encuentra actualmente en la promoción de su nueva cinta “Bad Boys 4”, además de estar vinculado con el potencial desarrollo de la secuela de “I Am Legend” durante el siguiente año.

