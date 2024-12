Exfuncionario del FBI teme que Kash Patel ejerza un poder ilimitado

Frank Figliuzzi, un exfuncionario del Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés), dio a conocer que Kash Patel podría tener un poder casi ilimitado cuando llegue al poder.

Y es que, según Figliuzzi, gente del departamento ha expresado abiertamente su preocupación porque creen que Kash Patel exigirá todo lo que el FBI tiene sobre Donald Trump a lo largo de los años y buscará con lupa a aquellos informantes confidenciales que hayan trabajado con los investigadores.



“No creo que la gente se dé cuenta de lo poderoso que puede ser un director del FBI sin restricciones. Si quieres abrir un caso y llamarlo evaluación de amenazas o investigación preliminar, puedes hacerlo”, dijo Figliuzzi en el podcast Highly Conflicted, mismo que fue retomado por The Guardian.



Pero eso no es lo peor, según Figliuzzi “si el director del FBI quiere organizar una conferencia de prensa y no decírselo al Departamento de Justicia y hacer pronunciamientos al público sobre la apertura o el cierre de un caso, o si alguien debe ser procesado, puede hacerlo”.



“¿Y luego revisar los archivos? Me imagino que el primer día en el cargo dirá: ‘Necesito todos los archivos que contengan la palabra Trump’”, dijo Figliuzzi. “Eso debería ser una verdadera preocupación, que Kash Patel esté revisando los archivos de los informantes y diciendo ‘miren eso, este tipo se lo soltó a Trump’”.



Días atrás, el presidente electo eligió a Patel para ocupar el cargo de director del FBI, pues no consentirá que al frente siga Chris Wray quien estuvo al frente de la investigación de Mar-A-Lago.



Kash Patel, quien carece de experiencia trabajando en la oficina, aún requiere del apoyo del Senado, pero Trump cree que es la mejor carta que tiene para ocupar el cargo.

