Mataron a boxeador inmigrante en Nueva York: arresto 18 años después en Europa

Ahmet Gashi fue arrestado en Kosovo y extraditado a Nueva York como sospechoso de arrollar fatalmente a Kemal Kolenovic, un boxeador profesional de peso medio, hace 18 años.

Kolenovic había emigrado de Montenegro a EE.UU. cuando era un adolescente de 14 años en 1993, durante la guerra de la ex Yugoslavia, reseñó The New York Times. Tenía 28 años en el momento de su muerte la madrugada del 31 de diciembre de 2006.

Mientras Nueva York se preparaba para dar la bienvenida al año 2007, la policía respondió a una llamada al 911 por un peatón atropellado cerca de Crescent Avenue y Belmont Avenue alrededor de las 4:35 a.m.

Según NYPD un grupo de hombres se emborrachó en un bar en la sección Belmont. Una pelea comenzó y se extendió a la calle. En un momento, al parecer Gashi se subió a su vehículo todoterreno y pisó el acelerador. Kolenovic era parte de un grupo de personas que intentaron disolver la pelea, hasta según la policía el conductor se estrelló contra ellos.

El boxeador fue lanzado contra un árbol. Los servicios médicos de urgencia acudieron y lo llevaron al Hospital St. Barnabas, donde lo declararon muerto. Gashi huyó de la escena y desapareció en los Balcanes, en Europa del Este.

A principios de este año, las autoridades de Kosovo lo arrestaron. Los alguaciles estadounidenses organizaron su extradición. El serbio de 42 años aterrizó ayer en el aeropuerto JFK y luego fue trasladado a la central de procesamiento en El Bronx, reportó ABC News.

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

En un caso similar, Robert A. Creter fue recientemente arrestado en Canadá por el muerte de una joven mujer en Nueva Jersey en 1997.

El mes pasado Jon Miller, quien hoy tiene de 84 años, fue acusado de matar con un arma blanca a una mujer de 25 años cuyo cuerpo fue encontrado en una carretera en Wisconsin el 15 de febrero de 1974. Un grupo del Ramapo College de Nueva Jersey ayudó a resolver este largo misterio policial de medio siglo.

En 2023 Anthony Cherestal fue extraditado de República Dominicana a Nueva York, donde era buscado como sospechoso de arrollar a propósito a un hombre en 2010 en Brooklyn.