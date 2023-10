Extraditan a dominicano a Nueva York por homicidio 13 años después: arrolló un peatón a propósito, según acusación

Anthony Cherestal fue extraditado de República Dominicana a Nueva York, donde era buscado como sospechoso de arrollar a propósito a un hombre en 2010.

Cherestal, actualmente de 46 años, fue capturado esta semana en su país natal, extraditado a Nueva York y acusado por la muerte de Ernice Auguste (52) en Brooklyn, reportó New York Post.

Según la policía de Nueva York, los dos hombres estuvieron involucrados en una acalorada discusión en Foster Avenue en el vecindario East Flatbush el 3 de septiembre de 2010 y Cherestal subió a la acera con su auto, supuestamente arrolló mortalmente a Auguste y luego huyó.

El herido fue llevado por paramédicos a NYC Health and Hospitals/Kings County, donde murió dos semanas después. Cherestal y Auguste no se conocían y no está claro qué llevó a la discusión, según las autoridades.

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

La violencia extrema por discusiones viales es común en Nueva York. El mes pasado una maestra aspirante a modelo murió baleada en la cabeza en un estacionamiento de “Home Depot” en Brooklyn.

En agosto un padre dominicano de 40 años murió baleado cuando un choque se tornó violento en Cross Bronx Expressway.

En enero una discusión en una gasolinera del Alto Manhattan provocó un choque de reacción en cadena que envió un automóvil a toda velocidad contra la vitrina de un restaurante, hiriendo a unos 20 comensales.

El año pasado William Peralta Díaz murió apuñalado tras una discusión por un choque en El Bronx. Fue el segundo hispano asesinado en NYC tras una discusión vial en menos de dos semanas: días antes un padre de 30 años murió baleado por un conductor luego de que ambos chocaran en una calle de Brooklyn.

Previamente al menos otros dos hispanos ya habían muerto en medio de disputas viales en Nueva York: el narco Albert “Alpo” Martínez (55) en Harlem y Aracellio Pellot (46) en El Bronx.

En noviembre de 2022 un hombre fue sentenciado a entre 40 años y cadena perpetua de prisión después de que apuñaló a dos personas y arrolló a cinco peatones, matando a un amigo suyo, durante una discusión sobre un lugar de estacionamiento en Queens.

En julio de 2022 un hispano murió baleado mientras trabajaba en labores de estacionamiento en Brooklyn para “Law & Order”, legendaria serie de TV sobre el crimen.

Previamente, en marzo de 2022 un hombre de 43 años fue fatalmente baleado en su edificio tras una aparente disputa por un lugar de estacionamiento en Brooklyn. En diciembre de 2021 en ese mismo condado un señor de 63 años fue encontrado inconsciente con un traumatismo en la cabeza y la policía sospecha que fue golpeado fatalmente en una disputa por un auto estacionado en doble fila.