Miles de reportes de drones u objetos voladores en Nueva Jersey causan pánico; FBI descarta todavía “amenaza a seguridad pública”

El FBI, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y otras agencias federales se coordinan con autoridades de Nueva Jersey para atender los más de 5,000 reportes sobre drones u objetos voladores que han desatado pánico, pero afirman que, por el momento, “no hay amenaza a la seguridad pública”.

De los reportes, solamente 100 siguen bajo investigación para determinar su origen y motivos, pero los funcionarios federales insistieron a los periodistas, por el momento, no hay identificados agentes extranjeros involucrados ni tampoco amenazas a la seguridad en las zonas donde se han visto los drones y otros objetos.

“Es importante entender que no tenemos ninguna evidencia actual de que exista una amenaza a la seguridad pública”, dijo un oficial del DHS. “El FBI, el DHS y nuestros socios federales, en coordinación muy estrecha con la policía estatal de Nueva Jersey, siguen desplegando personal y tecnología para investigar la situación, para confirmar si los vuelos de drones denunciados son en realidad drones o si se trata de avistamientos inexactos”.

Aunque por el momento no hay evidencia sobre actividades ilícitas –tal como lo adelantó la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul–, un oficial del FBI dijo que los hechos siguen bajo investigación.

“Esto no quiere decir que el FBI no crea que los UAS (vehículo aéreo no tripulado) se utilizan para actividades delictivas u otras actividades nefastas, y sabemos muy bien que los delincuentes que violan la ley, de hecho, utilizan UAS para respaldar sus acciones”, expuso. “El FBI seguirá investigando todas las denuncias de actividades delictivas que involucren a UAS y seguirá trabajando con nuestros socios para defender y desmantelar las amenazas criminales y de seguridad nacional”.

Los periodistas que atendieron la conferencia de prensa de los funcionarios no recibieron autorización para revelar los nombres de quienes hablaron sobre las investigaciones, luego de los reportes en Nueva Jersey, principalmente, incluyendo instalaciones militares.

“El FBI ha trabajado con más de 50 socios locales, estatales y federales de manera constante y hasta ahora ha completado una serie de actividades de investigación, incluida la notificación de procesos legales a empresas relevantes en torno a eventos clave de UAS, equipos de observación visual desplegados en varias ubicaciones en todo el estado de Nueva Jersey, incluidas nuestras instalaciones militares que realizan análisis de radar de video”, agregó el oficial de la agencia.

Las autoridades se enfocan en reportes en Nueva Jersey, pero también ha habido algunos avistamientos en Nueva York, como en Long Island.

“Esto tiene dos partes. Por un lado, los avistamientos iniciales tuvieron lugar aquí en Nueva Jersey y quizás en otros lugares del país, y por otro, ahora existe este nivel ampliado de actividad con drones que puede no haber estado coordinada como parte de lo que ocurrió en las etapas iniciales que observamos”, dijo el agente del FBI.

En las investigaciones también se integró la Guardia Costera, debido a que algunos avistamientos están varias millas hacia el mar.

¿Cuándo empezaron los avistamientos?

Un funcionario de la Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés) indicó que la agencia también ha recibido los reportes de avistamientos y tienen una estrecha coordinación con las otras oficinas de investigación federales.

“La FAA recibió los primeros informes de actividad de drones cerca del condado de Morris, Nueva Jersey, el 18 de noviembre”, indicó el funcionario, cuyo nombre tampoco está autorizado para ser revelado.

Tras el primer reporte, la agencia incluso hizo restricciones temporales de vuelos, conocidas como TFR, a fin de evitar que drones se acercaran a ciertas instalaciones, incluido el Club Nacional de Golf de Trump.

Una de las restricciones vence el 20 de diciembre, pero podría tener una extensión para ampliar la investigación.

“Estamos haciendo todo lo que podemos junto con nuestros socios para entender qué está sucediendo y si hay o no actividad más nefasta o actividad nefasta que debamos explorar”, insistió el oficial del DHS.

Los funcionarios indicaron que hay coordinación con el Congreso para determinar los alcances de las investigaciones y si son necesarias nuevas acciones legislativas.

