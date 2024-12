Sueño de Trump sobre Air Force One se desmorona por los retrasos de Boeing

Todo parece indicar que al presidente electo Donald Trump no se le hará realidad el sueño de volar en los nuevos aviones Air Force One debido a un retraso que Boeing ha comunicado a la Fuerza Aérea.



Personas familiarizadas en el asunto informaron a The Wall Street Journal que el proyecto se ha extendido más de la cuenta y será hasta 2029 cuando los aviones estén listos, es decir, que el sucesor de Trump sí logrará volar los nuevos aviones Air Force One.



El mismo medio señaló que Trump habló el pasado mes de noviembre, vía telefónica, con el director ejecutivo de Boeing, Kelly Ortberg, y le expresó su frustración por el retraso.



De acuerdo con los informantes, Trump también cuestionó la falta de claridad de la empresa “Boeing solía ser una gran empresa estadounidense, ¿qué pasó con ellos?”.



En tanto, el periodista Leigh Kimmins de The Beast dio a conocer que Trump hizo de la renovación del Air Force One su “proyecto favorito” y supuestamente enfureció cuando se enteró de que no podía hacer uso de los nuevos aviones.

“El presidente electo Donald Trump no pudo volar en un nuevo Air Force One durante su primer mandato. Probablemente, tampoco podrá volar en un nuevo avión presidencial en su segundo mandato”, escribió The Wall Street Journal.



Trump también se ha encargado de cuestionar los colores blanco y azul claro, y en 2019 quería que estuvieran pintados de azul oscuro, blanco y rojo. Sin embargo, el diseño fue rechazado después de que se descubriera que el azul oscuro podía emitir calor adicional y requeriría de más pruebas.



The Wall Street Journal informó que una portavoz de la Fuerza Aérea dijo que se espera que el cronograma del proyecto se actualice esta primavera, lo que podría significar un retraso para uno de los primeros vuelos de la aeronave, actualmente programado para marzo de 2026.



