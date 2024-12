Adamari López revela una de las grandes manías que tiene en su hogar 

La presentadora de televisión Adamari López habló en su página de Facebook de una de las cosas que más le apasionan en su hogar y se trata de cuidar los olores.

En un reciente video, la boricua comentó: “Ustedes saben que a mí me encanta tener la casa muy linda, pero también muy olorosa. A mí, la persona que huele bien, me gusta y también me encanta que la casa huela rico. Para mí, cada vez que alguien entra al hogar o yo entro, debo tener un aroma especial en la casa”.

En el material, la Chaparrita de Oro, como también es conocida, dijo: “En esta época de la Navidad hay que ponerle un olorcito navideño. Yo tengo velas por todos lados, siempre, desde que entro a la casa hay velas, pero también tengo un difusor de olores espectacular, que me encanta porque hace que me huela toda la casa. Mucha gente lo pone en aires acondicionados, pero a mí me da un poquito de miedo pues porque siento que también puede intoxicar un poco si lo pongo en la unidad central de aire, por eso lo tengo independiente”.

Adamari López dijo que en esta época le gustan olores como la canela y el pino. “En época de verano a lo mejor pongo un poco más de olor a océano, un poco más fresco, pero siempre tengo olores en la casa”.

La boricua añadió que le encanta tener variedad y por eso también distribuye velas aromáticas en el hogar.

“Tengo hasta para después. Si la mecha de la vela se pone fea, la corto para que no bote ese humo negro que no me gusta”, fue otro de los detalles que dio.

En el video, la famosa explicó que trata de que las velas tengan un olor específico para ciertos momentos.

Su afición por los olores es tal, que hay ocasiones en las que regala también algunos de estos productos, con la intención de que sus seres queridos tengan también una experiencia positiva.

“A veces me gusta también poner esos olores fuertes que huele como a hombre en la casa”, bromeó la artista, quien también dijo que no todas las que compra son caras, pues le gusta lo bueno, bonito y barato.

