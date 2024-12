Amenazan con ácido a mujer que iba arbitrar partido de fútbol masculino en Irán

La árbitra iraní Mahsa Ghorbani emigró a un país europeo tras recibir amenazas graves, incluidas advertencias de ataques con ácido, cuando fue designada para formar parte del equipo arbitral en un partido masculino el pasado marzo.

“Pocas personas imaginaban que Mahsa Ghorbani, una de las árbitras exitosas de Irán, decidiera emigrar”, informó el diario Hammihan, a quien la árbitra de 34 años confirmó que ha emigrado a un país europeo que no especificó.

Aunque su función se limitaría al VAR, fue obligada a renunciar bajo presión de agencias de seguridad. Estas entidades le exigieron grabar una declaración dictada justificando su retiro, a lo que se negó, desencadenando amenazas más severas.

“Al principio, me pidieron educadamente que me retirara del partido. Luego me pidieron que escribiera una carta diciendo que no estaba mental ni emocionalmente en condiciones para arbitrar (…) Después de eso, me pidieron que me sentara frente a una cámara y dijera que estaba enferma y que no podía arbitrar”, dijo Ghorbani en declaraciones a medios de fuera de Irán.

Ghorbani señaló que las autoridades temían que su participación fuera un precedente para que mujeres arbitraran en partidos masculinos en roles más visibles.

Este caso ocurre en un contexto de creciente represión contra las mujeres en Irán, que incluye leyes más estrictas sobre el código de vestimenta y acciones legales contra quienes desafían las normas.

Durante 40 años, la República Islámica de Irán no permitió la asistencia de mujeres a los estadios, situación que terminó en 2019 en un Irán vs. Camboya al que acudieron 3,500 mujeres. Sin embargo, la presencia de Ghorbani en un partido masculino marcaba un cambio significativo que las autoridades no estaban dispuestas a aceptar.

