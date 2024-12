Mikel Arriola confirma cambios de calendario en la Leagues Cup 

El presidente de la Liga MX y ahora comisionado interino de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), Mikel Arriola, anunció que se ha oficializado un cambio de formato de competencia para la edición 2025 de la Leagues Cup con el objetivo de facilitar esta actividad para los equipos mexicanos al no tener que permanecer tantos días en los Estados Unidos y así evitar la detención del balompié azteca.

Estas declaraciones las realizó el directivo a los medios de comunicación momentos antes del partido entre Rayados de Monterrey y las Águilas del Club América correspondiente a la final del torneo Apertura 2024 de la Liga MX en la que los azulcrema se consagraron como los primeros tricampeones en la historia de los torneos cortos.

“Acabamos de aprobar el nuevo formato de la Leagues Cup, ahí está la primicia, ya no vamos a concentrar allá, vamos a jugar entre semana, para que los equipos mexicanos no sufran tantos días allá, vamos a jugar fin de semana acá, no vamos a interrumpir la Liga MX afortunadamente y eso fue una petición de los clubes y de la afición”, señaló en entrevista para RG La Deportiva.

“Desde que llegué en el 2021 hablábamos que hay una gran correlación entre inversión y título, resultados y hoy vemos que llegan a la Final dos de los equipos que más han invertido en jugadores, esta temporada se tuvieron mil millones de pesos en transferencias en el futbol mexicano y muchas ligas eso no lo pueden decir”, agregó.

El presidente de la Liga MX también destacó que esta competición se ha consagrado como la sexta en el mundo con la mayor asistencia a los estadios, lo que demuestra el gran valor que tiene para toda la fanaticada del país.

“Estamos con 23 mil personas promedio por partido, somos la sexta liga en el mundo, tememos casi a siete millones de personas por televisión, tuvimos la mejor Semifinal en rating de la historia, la de América y Cruz Azul, con 10 millones de personas en cada una de las televisoras y hoy de lo que se habla en México es del América-Rayados, Rayados-América y hay una gran expectativa”, dijo.

Para finalizar, Arriola destacó el gran papel que brindó para México el Pachuca esta temporada al participar en la Copa Intercontinental y asegurar su duelo en la final de esta competencia contra el Real Madrid, teniendo altas aspiraciones para quedar campeones.

“Estamos muy contentos por la llegada de Pachuca a la Final de la Copa Intercontinental, nos están poniendo entre los mejores lugares del mundo en materia de clubes, ahora juega el Pachuca contra el Real Madrid, el 2025 es un año Premundial, vamos a reducir las dobles jornadas y así ayudar con todo a la selección nacional”, concluyó.

