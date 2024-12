Neymar Jr. se abre emocionalmente y confiesa el calvario que vivió junto a Messi en el PSG

Lionel Messi y Neymar Jr. no la pasaron bien en el PSG. El domingo, el brasileño ofreció una entrevista al medio galo RMC Sport y relató su pasado en el club parisino recordando que vivieron un calvario con algunos directivos y fanáticos que les maltrataron.

Según Ney, su primero año en el PSG fue muy bueno porque sintió el cariño de los fans, pero las últimas temporadas, en las que casualmente coincidió con Messi, ambos sufrieron desprecios.

“El primer año fue magnífico, me recibieron muy bien los franceses y los aficionados. Los dos o tres últimos años no han sido lo mismo, no fue increíble la forma en que me trataron, le pasó lo mismo a Messi”, reveló.

Messi y Neymar coincidieron en el Paris Saint-Germain desde 2021 hasta 2023. El argentino arribó al PSG en agosto de 2021 luego de una promesa incumplida del presidente Joan Laporta. Los graves problemas económicos del Barca, obligaron a ‘La Pulga’ a marcharse como agente libre.

El brasileño ya estaba en el PSG desde 2017. Durante su estancia juntos, ambos jugadores tuvieron momentos destacados, incluyendo la conquista de la Ligue 1 y varios títulos nacionales. Sin embargo, la relación de ambos con la afición del PSG fue complicada hacia el final de su estancia en el club.

Messi confirmó la versión de Neymar Jr.

Hace varios meses el ocho veces Balón de Oro habló sobre su experiencia y París y confirmó la versión de Neymar. En una entrevista con beIN Sports, Messi mencionó que nunca se sintió completamente bienvenido en el club y que la adaptación fue mucho más complicada de lo que esperaba.

También describió que parte de la afición siguió apoyándolo, pero hubo un distanciamiento con otros aficionados. Messi reconoció que esta situación también le pasó a Neymar y Kylian Mbappé, y lamentó que la relación con los aficionados no haya sido más respetuosa.

“La gente comenzó a tratarme de manera diferente (…) parte de la multitud del PSG, el resto y la mayoría todavía me trataron como lo hicieron al principio, pero hubo un descanso con los fanáticos del PSG. No era mi intención, ni mucho menos, generar esa ruptura. También sucedió con Neymar o Mbappé antes”, narró.

