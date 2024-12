Oleksandr Usyk vs. Tyson Fury: Fecha, horarios y dónde ver

Dos de los mejores pesos pesados de su generación, Oleksandr Usyk y Tyson Fury, se enfrentarán nuevamente el 21 de diciembre en Riad, Arabia Saudita. En juego estarán los títulos mundiales de peso pesado de la AMB, el CMB y la OMB de Usyk.

Usyk, invicto con un récord de 22-0 (14 KOs), es considerado el mejor boxeador libra por libra. En su último enfrentamiento en mayo, Usyk venció a Fury por decisión dividida, entregándole su primera derrota profesional y convirtiéndose en el primer campeón indiscutido de peso pesado desde Lennox Lewis en 1999. Desde entonces, Usyk tuvo que ceder su título de la FIB a Daniel Dubois, quien lo defendió con éxito contra Anthony Joshua.

Tyson Fury, con un récord de 34-1-1 (24 KOs), tiene un historial perfecto en revanchas, con cinco victorias, todas por TKO. La próxima pelea promete ser uno de los combates más emocionantes del año, no solo por la tensión y la especulación en el ambiente, sino también por la historia entre ambos boxeadores.

El segundo enfrentamiento entre Fury y Usyk será en la Kingdom Arena de Riad. Además del desafío personal y el orgullo, la pelea pondrá en disputa los títulos de la AMB, CMB, OMB y FIB que actualmente ostenta Usyk.

Fechas y horarios

La transmisión de la cartelera principal de Fury vs. Usyk 2 comenzará a la 1:00 PM CDMX / 2:00 PM ET el sábado 21 de diciembre y se espera que el evento principal comience aproximadamente a las 5 p.m. CDMX / 6 p.m. ET.

¿Dónde ver Oleksandr Usyk vs. Tyson Fury?

El combate será emitido por la aplicación de streaming de DAZN en todo el mundo. Quienes quieran disfrutar de las peleas deberán comprar el pay-per-view para ver la pelea.

Cartelera completa

Oleksandr Usyk vs. Tyson Fury, 12 rounds, por los títulos peso pesado OMB/CMB/AMB de Usyk

Serhii Bohachuk (24-2, 23 KOs) vs. Ishmael Davis (13-1, 6 KOs), peso superwelter

Isaac Lowe (25-2-3, 8 KOs) vs. Lee McGregor (14-1-1, 11 KOs), peso pluma

Dennis McCann (16-0-1, 8 KOs) vs. Peter McGrail (10-1-0, 6 KOs), peso supergallo

Moses Itauma (10-0, 8 KOs) vs. Demsey McKean (22-1, 14 KOs), peso pesado

Johnny Fisher (12-0, 11 KOs) vs. David Allen (23-6-2, 18 KOs), peso pesado

