Gonzalo Pineda fue presentado como DT del Atlas y se olvida del pasado con Chivas

El nuevo director técnico de los Rojinegros del Atlas, Gonzalo Pineda, fue presentado este lunes con su nuevo cargo en el que sorprendió a todos sus aficionados al asegurar que hará todo lo que esté en sus capacidades para llevarlos a un nuevo horizonte y así poder levantar nuevamente un título de campeón que les ha sido esquivo en las últimas temporadas.

En declaraciones ofrecidas ante los medios de comunicación el estratega sostuvo que a pesar de tener un muy importante pasado con las Chivas Rayadas de Guadalajara esto no afectará su papel al mando del banquillo rojinegro debido a que los Zorros son quienes le darán de comer a su familia y eso es más importante para él que cualquier escudo.

“Hay etapas en la vida, hay pasados, hay historias que están ahí. Yo tengo un pasado con Pumas, con Chivas, con San Luis, con Cruz Azul, con Querétaro, con Puebla. Después dos años como jugador extraordinarios en Seattle Sounders. Después pasé a ser auxiliar de Seattle, entrenador en jefe de Atlanta y ahora me toca este reto con Atlas y son etapas, son momentos”, expresó.

“Algo que creo que me ha marcado es que siempre he sido profesional en donde he estado y siempre he dado lo mejor por el escudo que traigo en el pecho. Siempre digo esto, este escudo es el que le ha de comer a mis hijos y para mí es sagrado, entonces por eso lo doy todo. Así es que me debo a este club, a esta afición y trataré de ser igual de profesional que he sido siempre”, agregó Gonzalo en sus declaraciones.

Gonzalo Pineda también habló sobre el interés de varios equipos de la Liga MX que estuvieron interesados en hacerse con sus servicios para dirigir nuevamente en la Liga MX, aunque reconoció que no se sentía preparado para tomar este mando; uno de los más sonados en su momento fueron justamente los Pumas de la UNAM.

“Tampoco creo que es de que acá nunca me buscaron, no fue así, sí hubo equipos que me buscaron, en su momento no eran los tiempos o el momento, en su momento me buscó un equipo con el cual capaz que sí me llamaba mucho ir, que era Pumas, y yo sentía que todavía no estaba preparado para dirigir, quería tener un poco más de experiencia”, dijo.

“Muchos sectores que tiene este club (Atlas), que la gente no sabe a veces, y que habla de inversiones y esto, estamos una grandísima inversión en estas instalaciones que son de primer mundo, y lo más importante que tienen estas instalaciones es la gente, la calidez de la gente”, concluyó el entrenador.

