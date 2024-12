Henry Martín celebra el título con mensaje a sus críticos

El delantero estrella de las Águilas del Club América, Henry Martín, salió en defensa de todas las críticas que recibió el equipo a lo largo de la temporada regular del torneo Apertura 2024 de la Liga MX en el que se afirmaba que estaban prácticamente sin posibilidades de poder conquistar el título de campeón y ser los primeros tricampeones en la historia del balompié azteca.

En declaraciones ofrecidas a los medios de comunicación posterior al triunfo logrado este fin de semana contra los Rayados de Monterrey en la gran final del torneo Apertura, el artillero aseguró que nunca se dieron por derrotados y todos sus compañeros entregaron el máximo de ellos para poder levantar un nuevo trofeo.

“Fue muy difícil, anteriormente nos daban todos por muertos durante el torneo, no estábamos bien, tampoco estábamos completos, no teníamos casa, todo el torneo hemos jugado fuera, han sido momentos muy difíciles, pero esa es la grandeza del América, la grandeza de sobreponerse a todo. Venir a un estadio complicado, contra un rival muy difícil, hacer lo que se hizo hoy me hace estar orgulloso del equipo, del hambre, la ambición de trascender, de querer más, todo eso te lo contagia este escudo”, expresó.

Es importante destacar que Henry Martín sufrió una lesión durante la semifinal de vuelta contra Cruz Azul, pero decidió seguir adelante y participar en los partidos decisivos para ser fundamental en la conquista del título.

Con este nuevo trofeo en su palmarés el delantero de las Águilas del Club América a un total de nueve títulos, los cuáles son: cuatro títulos de Liga (Apertura 2018, Apertura 2023, Clausura 2024 y Apertura 2024), dos Campeón de Campeones (2018-19 y 2023-24), además de una Copa MX (2019), una Supercopa de la Liga MX y un Campeones Cup.

A pesar de esto todavía se mantiene por debajo de dos de las máximas leyendas del club, Cristóbal Ortega y Alfredo Tena, quienes se mantienen como los más grandes ganadores en la historia con un total de 14 trofeos en su etapa con el conjunto de Coapa.

