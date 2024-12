Mykhailo Mudryk suspendido tras dar positivo en un control antidopaje

El extremo ucraniano del Chelsea, Mykhailo Mudryk, ha sido suspendido provisionalmente, tras dar positivo en un control antidopaje de la FA.

El joven de 23 años fichado del Shakhtar Donetsk en enero de 2023 por 70 millones llevaba cuatro partidos desconvocado por enfermedad y podría estar expuesto a una sanción de cuatro años apartado de los terrenos de juego.

“El Chelsea puede confirmar que la federación inglesa ha contactado a nuestro jugador Mykhailo Mudryk por un resultado adverso en un test de orina rutinario. Tanto el club como Mykhailo apoyan el programa de pruebas de la FA y todos nuestros jugadores se someten a pruebas regularmente. Mykhailo ha confirmado categóricamente que nunca ha usado ninguna sustancia prohibida. Tanto el club como Mykhailo trabajarán con las autoridades pertinentes para establecer qué ha causado este resultado”, dijo el Chelsea.

Club statement: Mykhailo Mudryk. — Chelsea FC (@ChelseaFC) December 17, 2024

El jugador ucraniano dio positivo en agosto por una sustancia prohibida no identificada y está a la espera de los resultados de la prueba B que confirmen o no el primer positivo.

Mudryk en shock

“Esto es un completo shock para mí porque nunca he utilizado de forma consciente una sustancia prohibida ni roto ninguna regla. Ahora estoy trabajando con mi equipo para investigar cómo ha podido pasar. Sé que no he hecho nada malo y espero poder volver a jugar pronto. No puedo decir nada más debido a la confidencialidad del proceso, pero lo haré en cuanto pueda”, dijo Mudryk.

Mudryk, que tiene contrato hasta junio de 2031 con el club inglés, no juega desde el pasado 28 de noviembre y no entra en una convocatoria desde el 1 de diciembre, cuando estuvo en el banquillo contra el Aston Villa.

El caso reciente más importante de dopaje en el fútbol fue el de Paul Pogba, jugador del Juventus de Turín, que recibió una sanción de cuatro años, más tarde reducida a 18 meses.

