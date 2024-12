“Estamos para darle guerra a cualquiera”: Salomón Rondón sobre enfrentar al Real Madrid

El Pachuca de México enfrentará este miércoles al Real Madrid por la final de la Copa Intercontinental en el Estadio Lusail de Qatar. Los Tuzos buscarán dar un golpe de autoridad para llevarse el partido de la mano de su estrella y delantero Salomón Rondón.

El venezolano está teniendo un excelente andar con el club mexicano y recientemente en declaraciones para EFE aseguró que irán con todo para enfrentar al campeón de Europa. “Estamos para darle guerra a cualquiera”, afirmó.

Rondón lleva 26 goles, cinco asistencias y tres títulos, desde su llegada al Club Pachuca. Lo cual lo valió para ser nominado a los premios ‘The Best’ de FIFA como mejor delantero del año junto a figuras de élite como Mbappé, Messi, Haaland y Vinicius.

Salomón Rondón lleva un excelente andar con Pachuca. Crédito: Eduardo Verdugo | AP

Dirigido por el uruguayo Guillermo Almada, el Pachuca llega crecido a la final luego de golear por 3-0 al Botafogo brasileño, monarca de la Copa Libertadores, y de ir de menos a más para eliminar en semifinales en la tanda de penaltis al equipo egipcio Al-Ahly, campeón africano.

Este momento ganador del Pachuca es transmitido también por su estrella Rondón. Quien afirma que sigue con la mira en llevarse el trofeo ante el Real Madrid. “Mi hambre de ganar sigue ahí. Uno tiene que dar lo mejor de sí y no vivir de lo hecho antes”, cerró el delantero venezolano.

Rondón y su segunda juventud

Este excelente momento de Rondón con la camiseta del fútbol mexicano parece ser una “segunda juventud” que vive el delantero a sus 35 años. Momento en el que ha ganado más títulos que en el resto de su carrera.

El propio Salo reveló su secreto para vivir este excelente momento. “He vigilado mi alimentación y el descanso, me entreno duro y tengo en cuenta el llamado entrenamiento invisible; he recibido la recompensa por mis buenos hábitos. Caí con pie derecho en el Pachuca y el equipo tiene toda la energía en la Intercontinental”, dijo.

