Yailin La Más Viral expone supuestos mensajes privados de Anuel AA hacía ella

Yailin La Más Viral es noticia esta semana porque a través de sus historias de Instagram, la dominicana expuso una serie de mensajes que supuestamente provienen de Anuel AA, su ex esposo. Estos con fecha del pasado mes de noviembre, en donde Emmanuel Gazmey Santiago, su nombre real, le pide perdón, entre otras cosas.

¿Por qué dicen que Yailin La Más Viral volvió con Anuel?

En estos mensajes, privados, el cantante se disculpa por dejarla en su momento más vulnerable, cuando estaba embarazada de su hija Cattleya. En estas declaraciones el boricua le dice que la ama, admite que la extraña en su vida por muchas razones, entre ellas, éste se vuelve muy elocuente al describir la intimidad que tenía con ella y que no ha vuelto a sostener con otra persona.

Aquí la imagen con el resumen de las conversaciones que Yailin expuso en IG:

Yailin La Más Viral expone mensajes íntimos de Anuel AA. / Foto de @yailinlamasviral Crédito: @yailinlamasviral | Cortesía

Previo a estas publicaciones, la joven cantante señalaba a su ex esposo por no entregarle la manutención a su hija y porque la menor no puede salir del país, porque éste probablemente no lo permite. Lo cual, limita a la madre en relación a cualquier viaje de trabajo que ésta quiera realizar, tomando en cuenta que no puede llevarse a su hija consigo.

La relación entre Anuel y Yailin es muy particular y ahora de cara al público acaba de tomar un matiz diferente, sobre todo porque éste dice extrañarla mucho y hasta reconoce tener problemas de intimidad, por extrañarla tanto.

Sigue Leyendo más de Yailin La Más Viral aquí:

· Yailin La Más Viral y su entrevista con El Gordo y la Flaca

· “¿Incómoda o asustada?”, le preguntan a Yailin La Más Viral por su participación en el Latin Grammy 2024

· Yailin La Más Viral sube la temperatura en Instagram con nuevas fotos