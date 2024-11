Yailin La Más Viral y su entrevista con El Gordo y la Flaca

La cantante dominicana Yailin La Más Viral le dio una entrevista al paparazzi Jordi Martin la semana pasada, cuando se celebraron los Latin Grammy en la ciudad de Miami.

El equipo de El Gordo y la Flaca logró subirse a la limosina de la dominicana y tuvieron una conversación directa sobre algunos aspectos.

“¿Te imaginabas estar alguna vez en los Latin Grammy?”, le preguntó el español a la ex de Anuel AA y Tekashi 6ix9ine.

Ante esto, ella contestó: “No, no, nunca, pero es un logro para cada artista”.

La famosa comentó que luego de haber terminado con Tekashi se siente liberada y feliz porque nadie se puede meter en su música ni en su vida. “Mando yo”, destacó en la conversación.

Otra pregunta que le hicieron fue acerca de cómo se sintió cuando la juzgaban, pero eso fue cambiando con el tiempo: “He madurado un poco, tú sabes, la fama me llegó así, como de repente, no supe lidiar con muchas cosas, pero estamos bien y aunque piensen mal de mí, Dios los bendiga”.

La ‘Chivirika’, como también es conocida, respondió a sus detractores: “En el mundo, entre hombres y mujeres, hay que apoyarse y eso es malo, hacerle bullying a las personas, hay quienes caen en depresión y eso es muy malo. En el mundo hay que darse amor y dejar esa envidia. Antes me hicieron bullying, pero a mi no me interesa, yo soy una mujer hecha y derecha”.

Acerca de las razones por las que impone su carácter, dice que hay ocasiones en las que tiene que darse a respetar.

Jordi Martin le preguntó también sobre sus nuevos tatuajes, pero uno en especial que es una A y muchos han asociado con Anuel AA, su ex y padre de su hija Cattleya.

“Me hice la inicial de mi hija y una inicial ahí, una A”, afirmó.

El reportero le comentó: “Pero Yai, tú sabes que esa A puede generar mucho debate”.

Al escucharlo, Yailin La Más Viral le respondió: “Ahí están los dos amores de mi vida”.

En la entrevista, la dominicana no habló de Tekashi 6ix9ine debido a que lo tenía prohibido por asuntos legales.

