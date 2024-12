5 películas de Netflix que aún no has visto y son perfectas para una maratón

Si te gustan las películas navideñas, ya que estamos en diciembre, aquí te van 10 que van a gustarte. Pero si has visto demasiadas o personalmente no eres fan de ver nieve y a Santa Claus en las pantallas, Netflix tiene en su catálogo algunas opciones que probablemente no has visto y que son perfectas para una maratón.

Desde el misterio hasta las historias conmovedores, el listado que te presentamos es seguramente muy distinto a lo que venías disfrutando, incluyendo el Top-10 que Netflix actualiza con frecuencia.

5 películas de Netflix que no has visto y son dignas de maratón

Pequeñas cartas malvadas (2024) 1 Si disfrutas del humor negro, “Pequeñas cartas malvadas” es una encantadora comedia de misterio que promete hacerte reír. Ambientada en 1920, en la ciudad costera de Littlehampton, en Inglaterra, la trama gira en torno a una serie de cartas anónimas que están desatando el caos en esta comunidad tradicional y conservadora. Edith Swan (Olivia Colman), una respetada benefactora local, se convierte en el blanco de un aluvión de mensajes insultantes y está convencida de que Rose (Jesse Buckley) es la autora de estos escritos.

Dinero tonto (2023) 2 Esta comedia dramática revive la pandemia de 2020, mientras un grupo de usuarios de Reddit hizo tambalear el mercado de acciones al inflar el precio de GameStop. “Dinero tonto” es una película con la que el director Craig Gillespie, junto a las guionistas Lauren Schuker Blum y Rebecca Angelo, lograron crear una obra inesperada para muchos.

La sala de profesores (2023) 3 Esta opción de Netflix es un drama de origen alemán que sorprendió en su estreno, en el Festival Internacional de Cine de Berlín, en febrero de 2023. Consiste en una emotiva narrativa sobre temas profundos y actuales. Incluso, te gustará saber que estuvo nominado al Oscar como Mejor Película Internacional.

Calibre (2018) 4 Ambientada en las lluvias Tierras Altas de Escocia, “Calibre” es un thriller psicológico que narra un viaje tenso y perturbador, ya que te invita a imaginar cómo actuarías en una situación aterradora.

El banco de Dave 5 Es una comedia que rebosa optimismo y alegría, que si bien no es navideña, te mantendrá el espíritu feliz de la época. La historia es ligera e incluso adorable, por lo que servirá para que toda la familia pueda relajarse.

