El emotivo discurso de Henry Martín a sus compañeros del América

Henry Martín, capitán del América, ofreció una inspiradora arenga a sus compañeros antes de la final del Apertura 2024, destacando la grandeza del equipo y de cada uno de sus integrantes. En un emotivo discurso publicado por el club en sus redes sociales, el delantero recordó el proceso de superación que llevó a las Águilas al tricampeonato.

Martín comenzó reconociendo que el equipo no estaba preparado mentalmente hace dos años, pero el sufrimiento y la responsabilidad los fortalecieron. “Pisamos fondo, no pusimos excusas y nos hicimos más fuertes. Este escudo no lo representa cualquiera”, afirmó.

“Hace dos años si me dice alguien que hoy seríamos bicampeones y estaríamos por jugar por un tricampeonato, sin duda, aquí nadie lo hubiese creído, pero no porque ni fuéramos capaces o no tuviéramos las capacidades para conseguirlo si no porque no estábamos listos”, inició Martín en su discurso.

“No estábamos listos mentalmente. No estábamos listos para lo que la vida nos tenía preparado. Tuvimos que sufrir, pisamos fondo y cada uno se fortaleció de eso. No pusimos excusas, no pusismos pretextos. Al contrario nos hicimos responsables, nos hicimos más fuertes”, continuó.

El capitán resaltó el aporte de cada miembro, desde el técnico André Jardine, al que calificó como “uno de los mejores del país”, hasta Miguel Vázquez, un joven de 20 años que asumió un papel crucial en medio de una epidemia de lesiones.

“No por nada tenemos, y me van a chingar, pero tenemos al mejor estratega… a uno de los mejores del país, del futbol. Si no, no estaríamos hoy aquí”, apuntó el capitan de las Águilas.

“Los que estábamos y los que llegaron porque este escudo no es para cualquiera. Este escudo no lo representa cualquiera. Porque la grandeza no solo son títulos, la grandeza no solo es ser el equipo grande del país ni el que más gente tiene. La grandeza la vivimos cada día cada uno de nosotros ponemos un granito de arena”, agregó Martín

Martín destacó la transformación de jugadores como Cristian “Chicote” Calderón, proveniente de Chivas, quien enfrentó críticas pero entendió el significado del escudo, y Rodrigo Aguirre, quien pasó de ser intrascendente en Monterrey a una pieza clave en el ataque americanista.

“‘Chicote’ odiado en todo el país, llega acá y se convierte, y se transforma porque eso hace este escudo cabrones. Este escudo transforma a las personas. Da todo por el equipo y él lo entendió, y hoy está aquí jugando una final más”, explicó.

La arenga reflejó la unión y resiliencia del América, consolidando su grandeza en el fútbol mexicano.

Sigue leyendo:

–Sergio Canales se compromete a ganar un título con Rayados de Monterrey

–Real Madrid golea a Pachuca y se proclama campeón de la Copa Intercontinental en Qatar

–Elon Musk: ¿cuántos equipos de la NBA, NFL y MLB podría comprar?