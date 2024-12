Insuficiencia cardíaca: la razón por la que hospitalizaron a Enrique ‘Perro’ Bermúdez

Al final de la jornada del martes, Enrique ‘Perro’ Bermúdez reveló la razón por la que terminó hospitalizado en un centro clínico de Miami. A través de su cuenta en X, el narrador explicó que todo se debió a una insuficiencia cardíaca.

En su escrito, Bermúdez agradeció los mensajes de apoyo y las muestras de preocupación por su estado de salud, con el cual fue muy claro. El cronista detalló que inicialmente sufrió un episodio de presión arterial elevada.

Además, presentaba líquido en sus pulmones. Posteriormente, tras exámenes médicos se percataron que se trataba de una insuficiencia cardíaca.

“Muchas gracias a todos los que se han interesado en mi salud. Tuve un episodio muy peligroso, con presión arterial 225/ 198 y agua en los pulmones, que controlaron en el Hospital. Después de varios estudios, resulté con insuficiencia cardíaca”, narró.

El comentarista deportivo informó que su corazón no será operado. En consecuencia, Bermúdez deberá modificar su plan de alimentación y estar bajo un plan médico y de ejercicio. Sin embargo, en caso de que no funcione este método conservador, deberá someterse a la implementación de un marcapasos.

“Gracias a Dios no tendrán que operar el corazón. Tendré que modificar mi alimentación, un plan médico y ejercicio que siempre he hecho, si no da resultado, se me colocará un marcapasos para mejorar la arritmia. Nunca había tenido problema en mi motor”, explicó.

Hospitalización de Enrique ‘Perro’ Bermúdez

El cronista tuvo que ser hospitalizado de emergencia en Miami el pasado domingo 18 de febrero en horas de la noche.

Fue la cadena Univision la que dio a conocer la noticia, que inmediatamente generó un alud de reacciones y preocupación. No obstante, desde el canal no ofrecieron detalles sobre qué problemas de salud atravesaba el exnarrador de TUDN.

Desde el medio se limitaron a informar sobre una “crisis de salud” que obligó a sus familiares a trasladarlo a un hospital de Miami. Tras la viralización de la noticia, llegaron los primeros reportes.

A mediados de año, en junio, Bermúdez contrajo covid-19 y sufrió por semanas algunas secuelas. El narrador se contagió durante la gira de despedida que realizó junto a la Selección de México en Estados Unidos.

