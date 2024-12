Bellinger habló con Aaron Boone sobre su posición en Yankees: “Jugaré donde me necesite”

Los New York Yankees obtuvieron al exJugador Más Valioso de la Liga Nacional, Cody Bellinger, en un cambio con los Cachorros por el relevista derecho Cody Poteet.

Bellinger estaba en un vuelo a Atlanta cuando se concretó el cambio el miércoles, aunque no fue una sorpresa. Según el gerente general de los Yankees, Brian Cashman, Bellinger había estado presionando detrás de bambalinas para tener la oportunidad de vestir el uniforme a rayas.

“Es alguien que quiere estar aquí”, destacó Cashman. “Lo he estado escuchando durante mucho tiempo. Incluso su agente, Scott Boras, me decía, ‘¿Puedes traerlo aquí? Me está volviendo loco. Quiere ser un Yankee’. Pero ésa no fue la razón por la que lo hice; al final, lo hice porque él encaja en nuestro equipo”.

Cuando le preguntaron por qué jugar para los Yankees era tan atractivo, Bellinger respondió lo siguiente: “En la vida, una carrera en el béisbol es corta. Tengo la oportunidad de jugar para una de las mejores franquicias de todos los deportes. Sabía que había interés y quería aprovechar la oportunidad. Me alegra de que todo haya salido bien”.

Cody Bellinger celebra al conectar un jonrón frente a Chicago White Sox. Crédito: Erin Hooley | AP

Bellinger puede cubrir varios lugares

La versatilidad de Bellinger podría resolver algunas de las interrogantes de los Yankees mientras ajustan su estrategia tras no concretar la adquisición del astro dominicano Juan Soto. Con Aaron Judge de vuelta en el jardín derecho, Bellinger podría ocupar el puesto de patrullero central, aunque Cashman mencionó que le gustaría que el dominicano Jasson Domínguez, el prospecto Nro. 1 del equipo, se ganara un puesto titular en los entrenamientos primaverales.

Si eso ocurre, Domínguez podría encargarse del jardín central, mientras que Bellinger cubriría el bosque izquierdo, una posición defensiva más desafiante en el Yankee Stadium debido a sus dimensiones. En caso de encontrar soluciones para ambos jardines, Bellinger también es un sólido defensor en la primera base.

“Le dije [al piloto Aaron Boone] que jugaré donde me necesite”, comentó Bellinger. “Ya sea en el jardín izquierdo, el central, o si Judge tiene un día como bateador designado, jugaré en el derecho. Si me necesita en la inicial, también jugaré ahí. Disfruto hacer eso. Creo que ayuda a los equipos en los que estoy a ganar.

“Aprendí mucho del (puertorriqueño Enrique) Kike Hernández; probablemente es uno de los mejores jugadores que he visto en cuanto a cubrir múltiples posiciones del terreno y ser sobresaliente en cada una. Vi cómo es posible y sabía que yo también tenía esa habilidad”.

Cody Bellinger durante un encuentro ante Rockies en 2023. Crédito: David Zalubowski | AP

Espera recuperar sus mejores números

Bellinger, quien fue el Jugador Más Valioso de la Liga Nacional en el 2019 con los Dodgers tras batear .305/.406/.629 con 47 cuadrangulares y 115 carreras impulsadas, dijo que recuperar ese nivel sigue siendo una motivación importante.

“Creo que todavía lo tengo en el tanque”, aseguró Bellinger. “Nunca sabes qué depara el futuro. Trato de no fijarme números futuros. Sólo quiero salir y jugar el mejor béisbol que pueda: Defensa, correr las bases y ayudar al equipo a ganar”.

Dado que Bellinger se perfila como un bateador zurdo que tiende a jalar la bola y elevarla, los Yankees creen que sus números ofensivos mejorarán con 81 partidos disputados en el Yankee Stadium (además, como señaló Cashman el miércoles, seis juegos más contra los Rays en el George M. Steinbrenner Field, con dimensiones idénticas).

“Todo al respecto me emociona: La organización, los fanáticos, el estadio, el ambiente”, confesó Bellinger. “De hecho, sólo he jugado [en el Yankee Stadium] una vez, y fue en el 2023. Fue un momento muy especial. He escuchado cosas increíbles, sobre todo, la organización y el clubhouse. Estoy emocionado de ser parte de esto. Estoy listo para comenzar a trabajar”.

