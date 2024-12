Comité de Trabajo para la Transformación Energética de Puerto Rico anunciado por Jenniffer González se reúne por primera vez

Nueva York – El Comité de Trabajo para la Transformación Energética de Puerto Rico recién anunciado por la gobernadora entrante Jenniffer González se reúne por primera vez este jueves.

González hizo el anuncio oficial de la creación del grupo el 15 de diciembre.

Se espera que la gobernadora electa lidere el encuentro de hoy.

El organismo de 12 personas, entre hombres y mujeres, busca establecer medidas y políticas que ayuden a estabilizar el sistema energético en la isla, asunto que, según González, es la principal prioridad de su Administración.

Aunque el organismo ya comenzó labores, detalles de su alcance formarán parte de una de las primeras órdenes ejecutivas que firmará la también presidenta del Partido Nuevo Progresista (PNP) una vez jure a la posición el próximo 2 de enero.

Al momento de hacer el anuncio, la gobernadora entrante asoció directamente la transformación del sistema con el desarrollo económico de la isla.

“Es imperativo que ejecutemos con sentido de urgencia un programa de transformación energética, que le dé estabilidad al sistema, para mejorar nuestra calidad de vida e impulsar el desarrollo económico de la isla. Esta es mi prioridad y voy a cumplirles”, indicó González en declaraciones escritas.

En una entrada en su cuenta de Facebook, la líder novoprogresista indicó claramente que una de las funciones del comité será buscar un operador que sustituya a LUMA, compañía privada encargada de la distribución y transmisión de la energía en el territorio y foco de constantes críticas por servicio deficiente y apagones recurrentes.

“Este fin de semana anunciamos la formación del Comité de Trabajo para la Transformación Energética de Puerto Rico, integrado por expertos de diversas áreas tanto del sector público y privado. Su misión será implementar un proceso ágil y eficiente para estabilizar y modernizar el sistema energético, buscar un operador que sustituya a LUMA, todo con el objetivo de mejorar la calidad de vida, impulsar la economía y asegurar un futuro sostenible”, confirmó en la publicación en la red social.

“Si yo quiero tener nuevas plantas de generación de gas natural o que la tecnología que sea más limpia y más económica, y que más rápido la podamos tener, yo tengo que tener un grupo de trabajo que me ayude a identificar esto. De la misma manera, yo estoy hablando que nosotros vamos a finalizar el contrato de LUMA, así que voy a tener que empezar a ver cuáles van a ser los próximos operadores”, insistió en un aparte con los medios en medio de un evento con la Cámara de Comercio.

Precisamente, uno de los fines del grupo es asesorar a la gobernadora sobre las vías para agilizar la construcción de nuevas plantas de generación, al tiempo que se diversifiquen las fuentes de energía.

Adicional, se busca asegurar que se utilicen los miles de millones en fondos federales para reconstrucción y modernización de la red eléctrica y el impulso de sistemas de energía limpia.

Otra de las acciones para atender la crisis energética en la isla anunciada por González es el nombramiento de un “zar de energía”, que no solo se encargaría de coordinar los esfuerzos entre los distintos componentes de la industria en la isla, sino que evaluaría la posibilidad de cancelar el referido contrato.

“Queremos Sol” inconforme con el Comité

Aunque muchos han reconocido como positiva la iniciativa del comité, ya que incluye a expertos del sector público y privado, grupos como el multisectoral “Queremos Sol criticó la composición y las metas del mismo.

Entre otras cosas, la coalición que, impulsa la transición del sistema eléctrico a uno de energía solar distribuida, cuestionó que algunos de los integrantes hayan facilitado, bajo administraciones políticas anteriores, la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica bajo LUMA Energy y Genera PR, encargada de la generación.

“Tenemos integrantes de ese comité de trabajo de administraciones pasadas del Partido Nuevo Progresista (PNP) y Partido Popular Democrático (PPD) que participaron directamente en la confección e implementación privatizadora de LUMA Energy, Genera y New Fortress Energy, que nos ha traído al desastre que enfrentamos hoy. ¿Qué cambio positivo para el país podemos esperar de personas que claramente no velan por los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico y en quienes no se puede confiar?”, expresó Myrna Conty, coordinadora de la Coalición Anti-incineración y Amigos de Río de Guaynabo y portavoz de Queremos Sol, según citada por Noticel.

Para Ruth Santiago, también portavoz de la entidad, la selección de los miembros confirma un patrón de excluir a las comunidades y favorecer al sector empresarial.

“¿Dónde están los representantes de las comunidades y sectores residenciales del país? La selección de los miembros de este comité continúa un patrón de favorecer al sector empresarial, por encima de los intereses de los ciudadanos que sufren la crisis todos los días, sin que se escuchen sus voces”, planteó la licenciada.

Queremos Sol además se expresó inconforme con la insistencia de González en el uso de gas natural, lo que a juicio de los denunciantes retrasa las metas de energía limpia en la isla.

Los miembros del Comité de Trabajo para la Transformación Energética de Puerto Rico