Entrevista: Agustín Carbó, director de equipo del DOE de modernización de la red en Puerto Rico, detalla acciones en pro de la reconstrucción

Nueva York – Hace casi dos años, el Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE) anunció que nombró a Agustín Carbó Lugo como director del Equipo de Modernización y Recuperación de la Red Energética de Puerto Rico (PR Grid Modernization Team), una iniciativa de la agencia federal dirigida a apoyar a Puerto Rico en la reconstrucción del sistema eléctrico y a avanzar en las metas de 100 % energía renovable para el 2050 acorde con la Ley 17 de 2019 (Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico).

El anuncio se dio unos 43 días después de que el huracán Fiona azotara Puerto Rico, el 20 de septiembre.

Además, la designación de Carbó Lugo se reportó luego de que el presidente Joe Biden visitó la isla, a principios de octubre, para evaluar los daños ocasionados por la tormenta y se comprometió a que cada dólar asignado a la isla se refleje en infraestructura eléctrica resiliente y en más proyectos de energía limpia.

El Diario contactó a personal de prensa del DOE para solicitar una entrevista con Carbó Lugo sobre la gestión hecha hasta el momento por el Equipo de Modernización y Recuperación que dirige, pedido que fue concedido.

En el intercambio con este periódico, el abogado puertorriqueño insistió en que restaurar y modernizar la red eléctrica y transicionar a energía renovable es un proceso “complejo” que tomará tiempo, pero que tanto las autoridades federales como estatales tienen la voluntad de trabajar “duro” para seguir avanzando en la gestión.

“No es algo que va a ocurrir de un día para otro; eso es algo que lo hemos dicho, porque esto es complejo, y la complejidad de esto requiere par de años que trabajemos duro para poder trabajar en este tema. Pero esto va a ir evolucionando constantemente. La idea de que lleguemos al 2050 con 100 % energía renovable es 100 % por ciento posible, y requiere un sinnúmero de pasos en ese tramo de años que falta y que vamos a ir poco a poco cambiando la infraestructura para asegurar que la penetración de energía renovable sea aceptada”, planteó Carbó Lugo, quien también fue director de Transición Energética con el Fondo de Defensa Ambiental.

El director de PR Grid Modernization Team precisó que, desde que asumió el cargo hasta el momento, se han obligado $4,000 millones en fondos federales para proyectos en la red en contraste con los $957 millones antes de que se creara el grupo.

Además, el funcionario destacó el inicio, el mes pasado, de las instalaciones de paneles solares con baterías bajo el Programa Acceso Solar. La iniciativa se nutre de $1,000 millones del Fondo de Resiliencia Energética de Puerto Rico (Puerto Rico Energy Resilience Fund, PR-ERF) aprobado por el Congreso en diciembre de 2022 y firmado por Biden.

Carbó Lugo además contestó preguntas sobre el alcance del informe PR100 o “Estudio de Resiliencia de la Red Eléctrica de Puerto Rico y Transiciones a Energía 100% Renovable”, cuya versión final fue divulgada en abril pasado. El estudio fue encomendado por el DOE a seis laboratorios nacionales como una hoja de ruta para cumplir el objetivo de 100% energía renovable.

Carbó Lugo, graduado de maestría en Gestión Ambiental en la Universidad de Yale, se mantuvo al margen con respecto al llamado público para que se le cancele el contrato a LUMA Energy, compañía privada que opera los activos de transmisión y distribución de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) desde el 2021, en medio de los apagones masivos registrados en junio.

Según argumentó, el convenio es entre el gobierno de Puerto Rico y LUMA Energy, por lo que cualquier intervención está fuera del alcance del DOE en términos legales.

A continuación la entrevista completa:

El Diario: ¿Cuál ha sido el enfoque de usted y del equipo que dirige en los últimos meses y semanas con respecto a Puerto Rico y la situación energética?, porque sabemos que ha habido unos apagones masivos en la isla”

Carbó Lugo: “Hay unas áreas de gran importancia para nosotros que es la recuperación del sector eléctrico conforme a los fondos que fueron asignados por FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias) una vez ocurrió el huracán; y ahí nosotros hemos tenido la dicha de trabajar junto a FEMA y otras agencias federales y estatales para asegurar que cortamos con la burocracia gubernamental que hace a veces imposible que los proyectos puedan avanzar. Te voy a dar unos números que son importantes porque cuando nosotros, en octubre de 2022, asumimos esta tarea, solamente habían 95 proyectos y ahora hay 400…esto significa que solo habían $957 millones de dólares que habían sido obligados por FEMA para comenzar construcción y hoy día tenemos $4,000 millones que es una cantidad sustancial, y hemos visto un progreso en poder resolver asuntos que crean burocracia. La idea de nosotros era colaborar y buscar soluciones juntos con el gobierno federal y estatal para poder avanzar esos proyectos que son críticos para la transformación energética”

“Otro de los asuntos que yo creo que es de alta importancia no solo para el DOE sino para todos los ciudadanos puertorriqueños que viven cada día con ese temor de que va a venir un huracán y los va a dejar sin luz por meses es el Programa de Acceso Solar…Esos $1,000 millones ya empezaron a verse en la calle. Precisamente, hace como dos semanas estuvo la secretaria de Energía en Puerto Rico acompañada de las congresistas Nydia Velázquez y (Alexandria) Ocasio Cortez, y empezamos las primeras instalaciones de esas familias que son las más vulnerables que viven en la última milla o las últimas en conectar una vez hay un apagón de gran magnitud en Puerto Rico, en algunos casos algunas viviendas estuvieron más de seis meses sin luz; y nosotros queremos concentrarnos en esas personas que son vulnerables y no tienen los recursos económicos y no pueden adquirir un sistema de placas solares y baterías, y esas personas que padecen de una enfermedad y necesitan tener energía 24 / 7…Esto lo firmó el presidente en diciembre del 2022 y que estemos ya ahora con instalaciones corriendo pues eso demuestra el alto interés que ha tenido el Departamento en enfocarse en ese tema”

El Diario: “Yo le voy a preguntar más adelante sobre Acceso Solar, porque me parece bien importante. Pero antes quiero preguntarle sobre estas asignaciones de fondos para la red eléctrica porque hay planteamientos que han traído, sobre todo grupos ambientalistas, en el sentido de que son demasiados los fondos destinados para la red eléctrica, y para energía renovable es prácticamente mínimo o no al nivel que se está destinando para la reparación de la red eléctrica. ¿No se debería quizás reasignar más fondos para sistemas renovables?”

Carbó Lugo: “Conforme a la ley que habilita a FEMA a asignar esos fondos, pues básicamente tienen que ser para restaurar el sistema que se ha dañado, porque sin una red resiliente y confiable no podemos tener la penetración de energía renovable. Actualmente, como la red estaba diseñada, no tenía la capacidad para aguantar las fluctuaciones de voltaje que vienen a raíz de tener un sistema renovable donde vas a tener una producción solar de día, pero de noche no la vas a tener, y esas fluctuaciones afectan la red y otros sectores en Puerto Rico que necesitan de esa confiabilidad, y que no, necesariamente, tienen un sistema de energía renovable en sus techos. Para eso, nosotros tenemos que asegurar que cumplimos con esas disposiciones de ley, y, básicamente, está fuera de nuestro control cómo se asignan estos fondos. Lo cierto es que hay que mejorar la infraestructura y tenerla a la par con los estándares que se exigen por la industria en el 2024, y que no pasemos por lo que pasamos hace ocho años donde un huracán de esta magnitud que destruyó las líneas de transmisión y distribución, y sin esas líneas de nada me sirve tener un proyecto de gran escala y que no llegue a las casas que tiene que llegar. Así que es crucial tener un sistema robusto para asegurarnos que podemos entonces continuar haciendo la transformación y que la penetración no afecte la confiabilidad del sistema”

La gestión de Genera PR

El Diario: “El caso de Genera (compañía privada encargada de la generación de energía desde el año pasado), que es un asunto que constantemente viene al debate público, el tema de las plantas de gas…hay varios permisos para plantas de gas, la más reciente para Cambalache, y algunos plantean que esto no va a adelantar las metas de energía renovable conforme a la Ley 17 del 2019, y lo que va a hacer es que Puerto Rico siga dependiendo de gas natural y combustibles fósiles, ¿hasta qué punto es realmente necesario depender del gas natural para una transición 100 % a energía renovable?”

Carbó Lugo: “La determinación de que LUMA y Genera estén operando es una del Estado conforme a una ley que se habilitó para esos efectos. Nosotros tenemos un estudio el PR100, lo sacamos a principios de año, que básicamente establece que es 100 % posible llegar a 100 % de energía renovable en Puerto Rico. No obstante, para lograr eso pues hay que hacer unos pasos, y en esos pasos, pues hay que ser un poco más agresivos porque la ley exige que para el 2025 ya estuviésemos en un número significativo de energía renovable, y para eso, el Negociado de Energía que es el ente regulador quien tiene la jurisdicción primaria y exclusiva para hacer esas determinaciones, específicamente con lo que es el Plan Integrado de Recursos. Esa es la ruta a seguir en 20 años de Puerto Rico; no se pueden desviar de esas determinaciones. Así que cada proyecto que se solicite no solo tiene que pasar por el crisol del Negociado de Energía (NEPR) y de la Junta de Control Fiscal (FOMBPR), tienen que asegurarse que estén alineados con ese Plan Integrado de Recursos que ya fue aprobado hace unos años y que va a seguir en su tercer ciclo a evaluarse en los próximos meses. El plan integrado es el que va a regir esto. Nosotros de nuestra parte estamos ayudando en el financiamiento para proyectos de gran escala porque eso es parte de lo que el Negociado de Energía trazó como meta para poder alcanzar esa transformación a energía más limpia. Hace dos semanas, el Departamento anunció que estamos financiando el primer proyecto de energía renovable a gran escala en Guayama y Salinas que entendemos que va a ser crucial para esta transformación”

El Diario: “Si estamos hablando de 100 % renovable y estamos abriendo plantas de gas, añadiendo generadores, ¿esto no es contradictorio a lo que ustedes están proponiendo e impulsando?”

Carbó Lugo: “En este proceso de transición va a coexistir energía renovable y otros tipos de fuentes de energía para satisfacer la demanda que tiene Puerto Rico, principalmente en el sector industrial. Por eso es que es bien importante garantizar el desarrollo económico de Puerto Rico, y no dejar vulnerables a este sector que aporta a Puerto Rico en ingresos por contribuciones, del sector privado. Así que en ese enfoque, el gobierno de Puerto Rico tiene que planificar esto estratégicamente para asegurar que esas plantas de manufactura a nivel mundial no creen un problema de flujo de oferta y demanda, y entonces nosotros dejemos de ser competitivos como territorio, y entonces perdamos esas fuentes de empleos y de ingresos para el país”

Las metas de energía renovable al 2050

El Diario: “Usted mencionó lo de las metas de energía renovable, y se supone que ahora para el 2025 sea el 40 %, pero eso es matemáticamente imposible; siendo realistas no vamos a llegar allá a esa cantidad de por ciento de energía. Mi pregunta es, ¿cuál es el reto mayor en términos de alcanzar esas metas?, ¿es el plan de ajuste (de deuda para la Autoridad de Energía Eléctrica)?, ¿es la gestión de LUMA? ¿Qué es lo que está retrasando los procesos?”

Carbó Lugo: “Sabemos que Puerto Rico pasó por el huracán María que devastó la isla y más del 80 % de la red se destruyó. Además de eso, vinieron los terremotos del sur que afectaron grandemente a activos de generación en el sur. Después vino Fiona que también afectó grandemente el área sur de Puerto Rico en algunos de estos activos, y nos complicamos con la pandemia también. Todo eso retrasó el flujo incluso de la adquisición de equipo que es un problema a nivel mundial…Así que ese problema afecta a todo y cómo hemos desarrollado el plan para Puerto Rico, y se tienen que hacer unos reajustes definitivamente. Por eso es que es importante ese proceso del plan integrado, no solamente porque ahí se toma la decisión final de cómo vamos a hacer en 20 años, sino que es un proceso que es público y transparente y todos los sectores de interés van a poder participar…Puerto Rico también está en quiebra y no se ha resuelto y eso obviamente imposibilita el acceso a ciertos mercados financieros, no solamente para el gobierno de Puerto Rico, pero también para las entidades privadas que están invirtiendo en estas fuentes de energía renovable”

Inversión adicional necesaria para reparación de la red eléctrica

El Diario: “Hay unos planteamientos de que para estabilizar la red y llevarla a los estándares de la industria se necesita más inversión de la que ya se ha asignado para Puerto Rico. Yo no veo en el informe cómo se lograría exactamente eso. ¿De dónde se podría sacar ese dinero adicional que se necesita para poder avanzar más con este proceso?, porque si no van a hacer los clientes de la AEE los que van a tener que pagar”

Carbó Lugo: “Esa parte le toca al Estado, obviamente, a través del Negociado, que es el que determina el requisito de ingreso que tiene que tener LUMA, en este caso, que es quien está operando la red de transmisión, y entonces van a tener que hacer un balance y escoger cuáles son las prioridades para maximizar el uso de fondos que tenemos actualmente para hacer mejoras permanentes en la red. Lo que haga falta, pues es una determinación que va a hacer el Negociado, pero no quiero especular en algo que no me corresponde porque son ellos los que tienen esa jurisdicción”

El Diario: “Cuando mencionan el manejo costo efectivo de los recursos a escala de la red eléctrica como una manera de ahorrar dinero que no sea la tarifa, ¿qué significa eso?”

Carbó Lugo: “Hay que hacer prioridades con los fondos que tenemos, y la prioridad ahora mismo es mejorar las subestaciones y asegurar que esas subestaciones están no vulnerables a inundaciones, como vimos después del huracán María; asegurarnos que los postes del tendido eléctrico también tienen prioridad. No podemos enfocarnos en cosas que quizás pueden esperar más. Así que las cosas que tienen prioridad son las subestaciones, como renovar todas esas líneas de transmisión y distribución que algunas datan de más de 40 años; y hay que asegurarnos que están ancladas en postes que pueden aguantar vientos huracanados en exceso de 150 millas por hora”

El llamado para que se cancele contrato de LUMA

El Diario: “Como director del Equipo de Modernización y Recuperación de la Red, ¿qué comunicación usted mantiene con LUMA?, ¿cada cuánto usted se comunica con ellos?”

Carbó Lugo: “Yo te podría decir que es casi a diario, y a veces más de una vez al día. Hay una buena comunicación y yo creo que la tenemos con todas las partes, no solamente LUMA y Genera, también el gobierno de Puerto Rico. Somos un equipo grande y tenemos todos que navegar en esa misma dirección; así que cada vez hay un asunto apremiante, ellos también se benefician de la asistencia técnica que el Departamento siempre ha ofrecido a Puerto Rico y es una de las funciones principales de nuestro departamento. Así que ese ofrecimiento, que no solamente tiene el Departamento, sino sus laboratorios nacionales, es algo que ellos se benefician y ayudan a minimizar gastos que de lo contrario tendrían que hacerlo con entidades privadas; lo pueden hacer con el gobierno federal”

El Diario: “LUMA ya lleva tres años, y tuvo un año para inspeccionar la red eléctrica. Eso fue después del huracán María. Obviamente, habían visto lo que pasó y cómo estaba el panorama. Muchos grupos, últimamente, han estado pidiendo la cancelación del contrato de LUMA. Yo le pregunto a usted, ¿esa opción ayudaría a agilizar los procesos de esta transición?, ¿por qué sí o por qué no y cuál es su postura sobre ese llamado público?”

Carbó Lugo: “Nosotros compartimos la frustración, no solo yo como puertorriqueño, pero el Departamento, y la secretaria de Energía ha sido enfática en que hay frustración en cómo las cosas se han movido. No obstante, yo creo que es importante poner esto en contexto de lo que hemos vivido y de lo que se heredó. Esto es un trabajo complejísimo que no se resuelve de un día para otro. Yo creo que ellos tienen que seguir comunicándose con el pueblo, y eso es algo que la secretaria ha sido bien enfática en dejárselo saber tanto a LUMA como a Genera, porque yo creo que el pueblo desconoce quizás todos los trabajos que se están haciendo en este momento. También la gente tiene que entender qué beneficios tienen esos trabajos para ellos. Así que nosotros respetamos que el gobierno de Puerto Rico es quien tiene esa prerrogativa en cuanto a si hay un incumplimiento o no de parte de parte de LUMA y el contrato que ellos ejecutaron con el gobierno. Eso es una determinación que tiene que hacer la alianza público privada (Autoridad para las Alianzas Público Privadas) que es quien tiene jurisdicción en ese tema del contrato, y ellos harán la determinación pertinente conforme ellos entiendan. Lo importante es que nosotros tenemos que seguir teniendo confiabilidad en el sistema y tenemos que asegurarnos que el sistema esté corriendo porque aquí depende mucha gente de eso, no solamente para operar sus negocios, pero para vivir. Nosotros hemos sido bien enfáticos en eso; esto se trata de vida y muerte. Nosotros tenemos que tener un sistema robusto y confiable para asegurarnos que los puertorriqueños puedan vivir con justicia energética”

El Diario: “Ustedes están por un lado haciendo todos estos esfuerzos, y vemos por otro lado que la gente se queja de los apagones masivos y los sufre, ¿cómo usted cree entonces que se puede resolver esto? Si le compete a la Autoridad para las Alianzas Público Privadas el asunto del contrato, entonces, ¿qué otra opción tendríamos para resolver este asunto?”

Carbó Lugo: “Nosotros no tenemos jurisdicción en eso. Es un contrato privado entre dos partes o entre el gobierno de Puerto Rico y la empresa, así que intervenir en eso tiene unas repercusiones legales para el Departamento (de Energía). Nosotros sí tenemos una comunicación estrecha con ellos; seguimos trabajando los distintos esfuerzos que se están haciendo para asegurarnos que tenemos una red confiable, y la determinación de si se está haciendo el trabajo bien o no es una determinación del gobierno de Puerto Rico”

El Diario: El programa de despeje de vegetación que se está haciendo con fondos FEMA, ¿usted vislumbra que realmente ayude a reducir lo que son las interrupciones en el servicio?”

Carbó Lugo: “La mayoría de los apagones tienen que ver con ramas que interfieren las líneas de transmisión y distribución porque aquí se ha podado la vegetación, pero la vegetación en Puerto Rico crece muy rápido. Así que tenemos que hacer un ‘vegetation reset’; asegurar de que esa vegetación cumpla con estándares nacionales de cómo deben estar estas líneas de transmisión libre de cualquier interrupción de vegetación, y eso debe mejorar la confiabilidad del sistema en 35 % en los próximos tres años. Así que eso va a ayudar significativamente a que no haya tantos apagones relacionados a esa interferencia de vegetación con las líneas de transmisión y distribución”

El Diario: “¿Cuándo usted prevé que en efecto pudiéramos hablar de una red completamente restablecida y modernizada?”

Carbó Lugo: “Yo no tengo un estimado per se del Departamento. Si podemos analizar desde el ángulo del mismo Gobierno, que es quien tiene la responsabilidad fiscal de todos estos fondos, y a la luz de que hay unas externalidades negativas fuera del control del Gobierno como puede ser mano de obra y la manufactura de algunos de estos equipos que tardan meses en llegar a Puerto Rico. El gobierno de Puerto Rico tiene sus estimados; eso va a variar dependiendo del acceso que tengamos a esos mercados. Así que no quiero ser irresponsable en decir un número que puede no estar correcto por lo mismo que te digo que hay una serie de externalidades que no controlo y mucho menos el Gobierno, y que dependen de un mercado externo…No es algo que va a ocurrir de un día para otro; eso es algo que lo hemos dicho porque esto es complejo, y la complejidad de esto requiere par de años que trabajemos duro para poder trabajar en este tema. Pero esto va a ir evolucionando constantemente. La idea de que lleguemos al 2050 con 100 % energía renovable es 100 % por ciento posible, y requiere un sinnúmero de pasos en ese tramo de años que falta y que vamos a ir poco a poco cambiando la infraestructura para asegurar que la penetración de energía renovable sea aceptada”

Instalaciones de paneles solares bajo Acceso Solar en Puerto Rico

El Diario: “Sobre Acceso Solar, si puede ser más preciso, ¿qué usted vislumbra en los próximos meses?, ¿cuántas instalaciones podrían estar ya en las casas elegibles en los meses más cercanos?”

Carbó Lugo: “Nosotros estamos estimando aproximadamente como 7,000 viviendas a final de año. Estamos en ese proceso de reclutamiento y de visitar comunidades, precisamente, el jueves (hoy) voy a estar visitando una comunidad en Jayuya que ha sido bien activa en este proceso, y vamos a ir avanzando en esas instalaciones, y estas instalaciones se tardan de un día a dos por casa. Tenemos un grupo grande de instaladores que está ayudando junto a Embajadores solares que nos están ayudando a identificar esas casas más vulnerables. Así que ya hemos visitado algunas con la secretaria de Energía y con los congresistas que estuvieron en Puerto Rico. La gente, tú puedes ver su tranquilidad y felicidad, de que ahora si se va la luz pues no van a tener los problemas que tenían antes. Poco a poco vamos a ir alcanzando la meta y la meta es poder impactar el mayor número de casas con esos fondos que tenemos y esa es nuestra meta”

El Diario: “¿Qué están haciendo para cada vez ser más inclusivos en los procesos?, planteó esto porque hay puertorriqueños que no son elegibles al programa porque superan en niveles de ingresos los establecidos bajo Acceso Solar pero igual no tienen el dinero para costear uno de estos equipos”

Carbó Lugo: “Obviamente, el Departamento hizo esa determinación conforme lo que el pueblo pidió. Nosotros escuchamos de la gente. En algún lugar nosotros tenemos que hacer un corte, obviamente, porque los fondos son limitados y estas son las personas más vulnerables…y entendemos que esas son las que tienen la prioridad”

Sigue leyendo:

Jennifer Granholm pide a LUMA Energy y Genera PR agilizar reparación de la red eléctrica en visita a Puerto Rico

Evento de USDA Rural Development, DOE y EPA en Puerto Rico destaca iniciativas de resiliencia energética en zonas rurales

Genera PR cumplió un año en Puerto Rico; ahorros por compra de combustible están por verse

¿En qué consiste la propuesta de “Queremos Sol” para que la AEE salga de LUMA y Genera y vuelva a ser una corporación pública?