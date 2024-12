Inmigrantes en Nueva York están en pie de lucha

Activistas, funcionarios y otros líderes aprovecharon la recordación del Día Del Migrante -el miércoles- para exigir al alcalde Eric Adams poner un freno a lo que califican como una “alianza con la administración Trump”, y para difundir un manual de protecciones dirigido a los migrantes.

En ese marco, la organización Make the Road NY dio a conocer el sitio web weprotectus.org donde destaca el Manual de Defensa contra la Deportación y Más (MDDM), un recurso que se encuentra disponible tanto en inglés como en español.

Este volumen surgió del esfuerzo de 9 autores, tiene un fin educativo para informar a la comunidad de los recursos que son exclusivos con que cuentan quienes viven en la ciudad de Nueva York sin tener documentos.

El MDDM se halla dividido en tres partes: 1. Conoce tus derechos. 2. Respuesta rápida a las redadas. 3. Defensa contra la deportación. El mensaje es que si agentes de Inmigration and Customs Enforcement, ICE, aparecen en su casa, en su lugar de trabajo o lo detienen en la calle, cualquiera tiene derechos.

En el primer caso, alertan a la población sobre la forma de actuar de ICE, cuyos agentes suelen hacerse pasar como policías o decir que andan “buscando a un fugitivo” para lograr que la gente abra las puertas de su casa.

Así que la primera instrucción del MDDM es “No abras la puerta” a menos que los agentes tengan una orden judicial firmada por un juez, no por un oficial del ICE, como suele suceder.

En caso de que si tengan orden de un juez, la siguiente recomendación es permanecer en silencio, derecho protegido por la Quinta Enmienda y no firmar nada sin la presencia de un abogado de migración. Como testigo, uno puede grabar o tomar fotos de una detención realizada por el ICE, y documentar cosas por escrito que pueden ayudar a los defensores de migrantes.

En caso de que la detención se de en la calle, el migrante debe permanecer en silencio y no responder cosas relacionadas con su nacionalidad, estatus migratorio y cómo ingresó al país. Debe informar al agente que no desea responder sus preguntas y preguntarle “¿ya me puedo ir?”.

En caso de que no lo dejen ir, entonces la pregunta es: “¿estoy detenido?”. Si le dicen que no, repetirle “no quiero responder sus preguntas ahora” y si le confirman la detención, simplemente ejercer el derecho a la Quinta Enmienda y permanecer callados.

Tampoco tienen derecho los agentes a buscar entre las pertenencias del migrante pero si de todos modos lo hacen se les debe de informar que usted no está “de acuerdo con esa búsqueda”. Por último, nunca debe correr.

En las respuestas rápidas a las redadas, se debe reportar el hecho a su organización comunitaria y dar toda la información a los defensores de migrantes como el Proyecto Defensa (212 725 6422).

Y en el caso de la Defensa vs la Deportación viene una información detallada de cómo funciona el Departamento de Seguridad Interior. Sobre todo, se describen las tres agencias encargadas de las deportaciones que son el mismo ICE, pero también el Customs and Border Protection (CBP) y el U. S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) todos con mayor o menor grado de poder detener y deportar.

Amenazas que provocan temor



Durante su campaña que se extendió por más de dos años, el ahora presidente electo, Donald Trump, prometió llevar a cabo deportaciones masivas sin precedentes que lo llevarían a expulsar “hasta 20 millones” de personas de los Estados Unidos a partir del 20 de enero del 2025.

Una vez que ganó la elección el pasado 6 de noviembre, una de las primeras decisiones de Trump fue nombrar a Stephen Miller como subdirector de personal para políticas, a la gobernadora de Dakota del Sur Kristi Noem como Secretaria de Seguridad Nacional y el ex director de Inmigración y Control de Aduanas Tom Homan como “zar de la frontera” y quien ha prometido concretar la promesa de las deportaciones lanzadas por el presidente electo.

Homan ha dicho que, si la ciudad de Nueva York no coopera, simplemente tendría que “duplicar el número de agentes” enviados a la ciudad. “Vamos a hacer este trabajo (deportaciones) con o sin ustedes”, amenaza. Homan ha manifestado apoyar la separación familiar y es coautor designado de la agenda “Proyecto 2025” de la Fundación Heritage. También ayudó a redactar la “política de tolerancia cero” que llevó a la detención de niños en la frontera, y separación de familias.

Por su parte, Miller es conocido por sus políticas antiinmigrantes y ha prometido poner fin a DACA, implementar políticas para cerrar la frontera y realizar redadas a gran escala para detener a muchos inmigrantes a la vez.

Pese a que Nueva York está catalogada como Ciudad Santuario (con políticas que limitan a autoridades locales a compartir con las federales información sobre inmigración para evitar así arrestos, detenciones y deportaciones injustas), el pasado jueves 12 el actual alcalde Eric Adams se reunió con Tom Homan a quien le expresó entusiasmo por trabajar con el gobierno entrante para perseguir a “inmigrantes que cometan crímenes”.

Por eso en la escalinata del Ayuntamiento de la Ciudad de Nueva York, donde despacha Adams, los reclamos estaban subidos de tono: “¡aquí estamos, no nos vamos!”, era una de las arengas, pero también dejaron entrever que ronda el miedo en una época donde las familias deberían estar pensando en las celebraciones de Navidad..

Geidy Mojica, residente de Staten Island expresó su pesar tras “escuchar la voluntad del alcalde Adams de trabajar con el zar fronterizo Homan y querer que nuestra ciudad colabore con ICE”. Aseguró que eso “ha provocado temor no solo para mi familia y otros inmigrantes neoyorquinos que llaman a esta Nueva York su hogar”.

Urgen defender leyes



Las organizaciones que participaron en la protesta, Make the Road New York, Immigrant Defense Project, WSLS Immigrant Rights Clinic, Las Doñas Academy con Popular Democracy, La Victoria Foundation y UnLocal, urgieron al alcalde Adams y al Ayuntamiento a que defiendan las leyes actuales que limitan cuándo el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) y el Departamento de Correcciones (DOC) honrarán una orden de detención del ICE.

También pidieron que se apruebe la ley Intro 214, que garantizaría que el DOC y el NYPD enfrenten consecuencias cuando ignoren las leyes locales que limitan su cooperación con las leyes federales de inmigración.

Este intento de Adams por “colaborar” ha sido visto por algunos críticos como como un gesto para congraciarse con Donald Trump quien, en respuesta, en una conferencia de prensa ofrecida en su residencia de Mar-A-Lago el lunes 16, insinuó que estaría sopesando un indulto presidencial para Adams, actualmente en un proceso penal por corrupción del cuál se ha declarado inocente.

Katherine Gomez, directora ejecutiva de la Fundación La Victoria, exclamó finalmente que “La ciudad de Nueva York fue construida por inmigrantes y prospera gracias a ellos así que cualquier ataque a nuestras comunidades es un ataque al alma misma de Nueva York”.

Llamó a “levantarnos”, permanecer unidos y “exigir justicia para nuestra comunidad inmigrante”.

El Manual en Defensa contra la Deportación y Más se puede revisar en https://maketheroadny.org/we-protect-us/