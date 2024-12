Jaime Munguía cuenta todos los detalles tras ser noqueado por Surace

El boxeador mexicano Jaime Munguía decidió dejar un claro mensaje de compromiso ante toda su afición luego del contundente nocaut que sufrió este fin de semana contra el francés Bruno Surace; en sus palabras reconoció que el combate no ocurrió de la forma que él esperaba y espera poder seguir trabajando en mejorar sus cualidades para su regreso al cuadrilátero.

Estas declaraciones las realizó el peleador azteca durante un mensaje compartido a través de su cuenta en la red social Instagram, donde aseguró que a pesar de esta derrota todavía queda mucho de él para el futuro y en el 2025 lo demostrará con muchas victorias.

“Antes que nada, quiero felicitar a Bruno por su victoria. Para mi gente, estoy muy agradecido por su apoyo incondicional, no hay que estar triste, hay que seguir trabajando porque queremos hacer historia. Me salió muy grande el costo por un pequeño error, pero, mi gente esto es box, no subimos al ring a darnos caricias, subimos con el hambre de sobresalir, de gustar, de ser campeones del mundo, de ganarle a los mejores”, expresó.

“Este tropiezo en vez de darnos para abajo, hizo que nos diéramos cuenta de lo que estamos haciendo mal y creanme que vamos a corregir cada detalle, no soy una persona que se justifique ni que le guste andar buscando pretextos y culpable. Me gusta demostrar con hechos y no palabras”, agregó en su mensaje.

De igual manera Jaime Munguía se mostró agradecido con su equipo por todo el apoyo que le brindaron durante su preparación para este combate y durante cada uno de los asaltos que luchó para hacerse con la victoria.

“Agradecido con mi equipo de trabajo y con cada uno de ustedes que estuvo al pendiente de la pelea, gracias a los que nos acompañaron a la función y a todo aquel que prendió la tele para vernos pelear”, dijo.

“Por lo pronto a disfrutar la familia, fue un año largo y cargado de trabajo y no es fácil, pero soy un hombre que ama y disfruta lo que hace, celebramos las victorias y aprendemos de las derrotas. Lo que si, es que la siguiente vez que suba al ring va a ser una versión totalmente mejorada y dispuesto a dejar todo para salir con la mano y la cabeza en alto. Esta función era más para ustedes que para mí y desafortunadamente no salieron las cosas como hubiéramos querido pero meh, vamos a seguirle, a llorar al panteón. Hay Munguia para rato”, concluyó el mexicano.

Sigue leyendo:

–La Navidad llegó temprano para Canelo Álvarez con su nuevo Ferrari Purosangue

–Oleksandr Usyk vs. Tyson Fury: Fecha, horarios y dónde ver

–Jake Paul descarta combate con Julio César Chávez Jr. por ser un “peleador fácil”