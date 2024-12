Ecuatoriano Leonardo Campana dijo que su salida del Inter Miami fue “la decisión correcta”

El delantero ecuatoriano Leonardo Campana, de 24 años, dejó el Inter Miami para unirse al New England Revolution, “la decisión correcta” para obtener más minutos de juego y consolidar su lugar en la selección de Ecuador.

“Sé que no he tenido muchas opciones porque tengo a Luis (Suárez), que para mí ha sido el mejor delantero de los últimos diez años. No es una cuestión de nivel mío, sino que obviamente Luis siempre ha sido un goleador en los equipos que ha estado y ahora renovó”, comentó Campana en una entrevista concedida a EFE.

Tras tres temporadas en Miami, donde compartió vestuario con figuras como Lionel Messi y Luis Suárez, Campana optó por liderar el ataque de los ‘Revs’ luego de recibir interés de varios equipos de la MLS. En el Inter Miami, Campana anotó 10 goles en 37 partidos durante la última temporada, pero gran parte de esos encuentros los inició desde el banquillo debido a la presencia de Suárez.

A pesar de este contexto, destacó lo mucho que aprendió de sus compañeros y afirmó sentirse listo para asumir un rol protagónico en su nuevo equipo: “Ha sido un sueño, he aprendido muchísimo estos años, desde el primer año que llegué. Cualquier jugador quisiera estar hoy en el Inter Miami pero a mí me toca poner eso a un lado y enfocarme en mí. Obviamente es duro, pero siento estoy tomando la decisión correcta para tener los minutos que quiero”, apuntó.

“Lo que necesito es tener minutos para alcanzar una cifra alta, que es lo que lo que siempre he soñado”, declaró Campana, quien busca convertirse en pieza clave de la selección ecuatoriana bajo el mando de Sebastián Beccacece.

Con un pasado en Europa, donde jugó en el Wolverhampton, Famalicao y Grasshoppers, Campana no descarta un regreso a las principales ligas del continente, pero considera que primero necesita una temporada destacada como titular en la MLS para demostrar su valía y recuperar su lugar en el radar europeo.

