Estrella del Real Madrid, Rodrygo, explicó por qué celebra goles como John Cena en la WWE

Rodrygo, do Real Madrid, explica a celebração de seu gol homenageando John Cena



“Quando eu era pequeno, eu era muito fã de WWE e o John Cena era um dos meus heróis. No jogo passado eu fiz e ele repostou no Instagram, então eu tive que fazer de novo.”



📺 Globo pic.twitter.com/U5W8oflCxQ