Javier Aguirre habría considerado dejar la selección mexicana tras la renuncia de Juan Carlos Rodríguez

El pasado jueves Juan Carlos Rodríguez presentó su sorpresiva renuncia como comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol. En su lugar, y de manera provisoria, el organismo nombró a Mikel Arriola para el puesto vacante.

Pero esta renuncia de “La Bomba” también habría traído otras consecuencias. Pues según cuenta el medio TUDN el propio Javier Aguirre, seleccionado de México, habría considerado también renunciar al cargo que asumió hace apenas cuatro meses.

Y es que Rodríguez y Aguirre mantienen una estrecha amistad desde hace varios años. Incluso el directivo fue el velador para traer al “Vasco” desde Mallorca para dirigir a México en medio de una crisis deportiva e institucional.

Es por eso que Aguirre como gesto de solidaridad también se planteó dejar su lugar como seleccionador de México. Con la que apenas ha dirigido cinco encuentros en este tercer ciclo con el “Tri”.

Javier Aguirre seleccionador de México. Crédito: Felipe Gutiérrez | EFE

Sin embargo esta idea de Aguirre no se completó gracias al propio Juan Carlos Rodríguez. Pues según cuenta el reporte de TUDN el ex directivo de la FMF le pidió que no renunciara al cargo de seleccionador de México.

“Tú eres el técnico indicado para 2026. Mi renuncia no tiene por qué afectar tu misión con la selección“, fueron las palabras de presuntamente “La Bomba” Rodríguez le habría dicho Javier Aguirre que, según el medio TUDN. Además Rodríguez le explicó al seleccionador que su renuncia como dirigente de la FMF fue una decisión netamente personal y que no tendría que afectar la continuidad del “Vasco” en el banquillo mexicano.

Por ahora la FMF parece tener plena confianza en el proyecto de Aguirre en la selección. La cual pretende hacer un buen papel de cara al Mundial 2026 el cual tendrá varios encuentros con México como sede.

El “Tri” volverá a la acción en la próxima fecha FIFA el 20 de marzo apra enfrentar a Canadá en la semifinal de la Liga de Naciones de Concacaf.

