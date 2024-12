Nicola Porcella defiende a Poncho De Nigris en su conflicto con Maripily 

Nicola Porcella apoyó a Poncho De Nigris, quien fue su compañero en el team Infierno de La Casa de los Famosos México, en medio de la pelea que tiene con Maripily Rivera.

Durante una entrevista con varios reporteros, el peruano dijo: “No me pareció justo lo que hicieron con Poncho después, yo soy amigo de Maripily, ella me dio casa en un momento. Poncho, creo que soy más amigo de él, pero creo que hacerle un carga montón no es válido, más cuando no se puede defender, cuando es algo tan grande contra solo una persona”.

Ante los señalamientos que han hecho contra el artista, su amigo lo defendió: “Nada de lo que están diciendo es cierto. Poncho es muy llevado, pero tiene un gran corazón y me lo demostró el día que entró a la casa y en vez de buscar una rivalidad conmigo me dijo ‘te apoyo, quédate acá’”.

En este sentido, recordó cómo Poncho le dijo en varias ocasiones que le iría bien dentro del reality show y así fue.

Por esta razón, comentó: “Duele un poquito que ataquen mucho a un amigo que queremos tanto y más que le hagan carga montón, pero como dice Poncho, despertaron a Poncho y de verdad es una persona súper exitosa y no se tiene por qué callar nada. No vive de esto”.

Consideró que su amigo trabajó mucho y por eso ha conseguido todo lo que tiene, algo que a él le gustaría conseguir en unos años.

Acerca de Maripily Rivera, el artista dijo: “Yo creo que es mejor que esas cosas las arreglen los dos, el tercero siempre sale sobrando”.

La pelea entre estas celebridades ha dado mucho de qué hablar, ya que no se esperaba una discusión tan fuerte y menos de dos personas que no habían tenido trato.

Este momento se da a pocas semanas de que empiece La Casa de los Famosos: All Stars, en donde reunirán a exparticipantes de las cuatro temporadas que lleva hasta ahora el reality show.

Sigue leyendo:

· Javier Poza y Jimena Gállego serán los conductores de La Casa de los Famosos All-Stars

· Maripily Rivera confirma su ingreso a La Casa de los Famosos All-Stars

· ¿Lupillo Rivera será parte de La Casa de los Famosos All-Stars, pero sólo si se cumplen estas condiciones?