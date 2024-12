¿Lupillo Rivera será parte de La Casa de los Famosos All-Stars, pero sólo si se cumplen estas condiciones?

Cuando terminó la pasada edición de La Casa de los Famosos y Telemundo anunció su “All-Stars” para este formato, Lupillo Rivera fue de los primeros en confirmar su participación. Meses después durante varios conciertos, “Lives en IG” y en redes como Tik Tok se le vio hacer campaña con sus fans para entrar a la edición que veremos en febrero de 2025. Sin embargo, menos de dos meses nos separan de la apertura de este reality y “El Toro del Corrido” guarda silencio.

Se ha filtrado a la prensa, que el hermano de Jenni Rivera tiene una serie de condiciones para ser parte de “La Casa de los Famosos All-Stars”, una de ellas es económica. Dicen que Lupillo está pidiendo más de $60,000 dólares como pago mensual, quiere que ademas se maneje mejor su imagen, porque en la edición pasada asegura que lo terminaron pintando como el malo, y de paso quiere ganar.

Si lo que se ha filtrado fuese cierto, más que condiciones todo parece indicar que lo que se busca es “amañar”, como dirían en el fútbol, los resultados del juego. Algo que en definitiva Telemundo no aceptaría porque aquí se cumple la voluntad del público. Si ellos no votan por Lupillo, no hay nada que la cadena hispana pueda hacer para favorecerlo por encima de la decisión de los fans.

Lupillo por su parte ya había hablado de condiciones, pero nunca habló de lo económico en sus redes, sólo dijo que quería tener la oportunidad de armar un equipo desde afuera como lo hiciera “El Huracán Boricua”, por esta razón dice que quiere que en su equipo estén Robbie Mora, Guty Carrera, Thalí García, Aleska Génesis y La Melaza.

