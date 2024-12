Poncho De Nigris lanza mensaje contra Telemundo: ‘Me trataron muy mal’

El revuelo por la pelea entre Poncho De Nigris y Maripily Rivera se mantiene, sobre todo ahora por un mensaje que dio el actor mexicano, quien considera que Telemundo le hizo una jugada al invitarlo al programa Hoy Día y enfrentarlo con la actriz boricua.

En declaraciones a varios reporteros, el exparticipante de La Casa de los Famosos México asegura que no recibió buen trato por parte de la producción.

“Creo que se prestaron para el juego y después de eso ya se hizo un alboroto, pero sinceramente la gente aquí de Telemundo me trató muy mal, para haberme invitado me trataron muy mal y después de que hicieron su panchito, conductores, todos tienen línea de hablar mal de mí y levantar a la otra señora”, comentó.

En la declaración dijo que lamenta que consideren a la boricua como un ejemplo de mujer empoderada.

“Por eso les dije que hay niveles, yo ni de pedo entraría a una Casa de los Famosos de Telemundo porque está así de chiquito comparado con México”, afirmó.

El artista insistió en que no tiene intenciones de compartir en ningún proyecto con Maripily Rivera: “No tiene nada que ver conmigo, es una mujer que la verdad su apariencia física es muy grotesca, entonces no va conmigo, a mí me gusta la belleza, la gente bonita, agradable, con buen sentido del humor, me gusta la gente con la que puedas tener una plática cordial, no un chango que esté grite y grite”.

Poncho De Nigris dijo que lamenta lo que vivió en Telemundo, pues fue una experiencia que no le gustaría repetir. “Ni siquiera me pagaron, me invitaron a esos programas, lo voy a decir así tal cual. Estamos acá en México, entonces vamos a apoyar a la gente de Telemundo para darles un poquito de combinación de La Casa de los Famosos México con la de Estados Unidos, dije va a estar padre el entretenimiento ahí, el contenido que podamos generar, ah, no, me quisieron aplastar, hacer ver mal”.

El presentador de televisión indicó que se siente feliz de haber llegado nuevamente a suelo mexicano, pues no la pasó nada bien en su visita a la cadena de televisión. “La polémica no la fui a buscar, ellos la pusieron”, indicó.

