Trump amenaza con aranceles a la UE si no compra más petróleo y gas a EE.UU.

Este viernes, el presidente electo, Donald Trump, dijo que la Unión Europea debe de reducir su brecha comercial con Estados Unidos a través de compras de petróleo y gas, de no ser así, enfrentará aranceles.



“Le dije a la Unión Europea que deben comenzar su tremendo déficit con Estados Unidos a través de la compra a gran escala de nuestro petróleo y gas, de lo contrario, habrá ARANCELES a toda costa”, escribió Trump a través de Truth Social.



Reuters publicó que la Unión Europea compra la mayor parte del petróleo y el gas estadounidense y no hay volúmenes adicionales disponibles, a menos que Estados Unidos aumente la producción o los volúmenes se redirijan a través de Asia”.



Las declaraciones de Trump rápidamente tuvieron una respuesta por parte del portavoz de la Comisión Europea, Olof Gill, quien dijo a la CNBC que “la UE y los EE.UU. tienen economías profundamente integradas, con un comercio y una inversión equilibrados en general. Estamos dispuestos a hablar con el presidente electo Trump sobre cómo podemos fortalecer aún más una relación que ya es sólida, incluso discutiendo nuestros intereses comunes en el sector energético”.



Y agregó “la UE se ha comprometido a eliminar progresivamente las importaciones de energía procedentes de Rusia y a diversificar nuestras fuentes de suministro”.



CNBC también informó que un alto diplomático de la UE, quien prefirió guardar su nombre en el anonimato, señaló que no estaban sorprendidos por las declaraciones de Trump y que la energía era una “buena opción” para comprar más productos estadounidenses.



El mes pasado, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo a la prensa que reemplazar las importaciones de gas natural licuado (GNL) ruso por volúmenes estadounidenses sería más barato y que la UE buscaría participar y negocial sobre el asunto cuando Trump asumiera el cargo en 2025.

