Trump transfirió cerca de $4,000 millones de Trump Media a un fideicomiso

Esta semana, el presidente electo Donald Trump transfirió cerca de $4,000 millones de su participación accionaria en Trump Media a un fideicomiso revocable del que es el único beneficiario, según revelaron documentos regulatorios el jueves por la noche.



Hasta el momento no está claro por qué Trump transfirió las acciones Donald Trump Jr. siendo el único fiduciario y tiene el poder exclusivo de voto e inversión sobre todos los valores que posee el fedeicomiso.



Después de este movimiento, las acciones de Trump Media cayeron alrededor de un 2% al medio día y el día de hoy llegaron a bajar alrededor de un 6%.



Según dio a conocer AP, las acciones de Trump Media han sido extremadamente volátiles desde que la compañía comenzó a cotizar en marzo; alcanzaron máximos intradiarios cercanos a los $80 el primer día de cotización y después cayeron a mínimos históricos en septiembre, cuando tanto a Trump como a otros directivos se les permitió vender acciones después de que expiraran los acuerdos estándar de bloqueo.



Incluso, se sabe, las acciones sufrieron un desplome después de la condena de Trump por su caso de soborno, pero tuvieron un alza tras el intento de asesinato contra el presidente electo y volvieron a subir después de que ganó las elecciones en noviembre.



La firma Trump Media nació después de que se le negara a Trump usar Twitter y Facebook tras los disturbios en el Capitolio del 6 de enero de 2021.



La agencia antes señalada, reveló que portavoz de Trump no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre la transferencia de acciones y que tampoco lo hizo el portavoz de Trump Media no hizo comentarios sobre la transacción más allá de señalar las dos presentaciones ante la SEC que detallan la medida y el papel desempeñado por el hijo de Trump en el fideicomiso.



