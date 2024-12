David Benavidez arremete contra Canelo Álvarez: “Yo le digo a toda la gente que me tiene miedo”

El boxeador David Benavidez nuevamente arremetió, como tantas veces, contra Canelo Álvarez y en esta ocasión se dedicó al asegurar a su entorno que el mexicano tiene miedo de medirse a él en un combate.

Según Benavidez confesó en una entrevista con Telemundo Deportes una pelea contra Canelo Álvarez estaría dentro de las mejores de la historia. El problema, según él, es que el Tapatío no quiere enfrentarlo.

“Yo le digo a toda la gente que (Canelo) me tiene miedo, porque esta es la pelea más grande del boxeo ahorita. ¿Por qué no me esta peleando? Si yo le estoy diciendo que le puedo ganar, yo lo puedo noquear, ¿por qué no viene y me calla?”, explicó.

Posteriormente dijo que su intención dentro del boxeo es pelear contra los más grandes y así poder decir que pudo vencerlo.

“A mi no me importa el dinero, lo único que me importa es la gloria, yo quiero pelearle a los mejores para que no haya cuestión de quien es el mejor cuando yo gane”, añadió.

Una posible pelea entre Benavidez y Canelo Álvarez se ha rumorado por varios años, pero el nacido en Guadalajara se ha negado a aceptarla.

De hecho, Canelo Álvarez se encuentra buscando rival para 2025 y además de Benavidez otros nombres que figuran en el mapa son los de Terence Crawford o una revancha ante el ruso Dmitry Bivol.

Se espera que también Canelo Álvarez regrese a buscar su título indiscutido que le fue removido de la Federación Mundial de Boxeo y para ello se vería obligado a enfrentar al regente actual del ente, William Scull.

