Raúl de Molina y Lili Estefan hablan de la separación de Daddy Yankee

Raúl de Molina y Lili Estefan hablaron este viernes del caso de Daddy Yankee, quien se enfrentó judicialmente a su esposa Mireddys González.

Luego de que anunciaran que el reguetonero retomó el control de su empresa al llegar a un acuerdo con su expareja, los conductores del programa El Gordo y la Flaca dieron su opinión sobre esta noticia que ha sido bastante viral, ya que el artista demandaba a su mujer por haber hecho transferencias a sus cuentas por un monto de al menos $100 millones de dólares.

“Daddy Yankee vuelve a ser presidente de su compañía y puede tomar las decisiones más correctas”, dijo la cubana estadounidense.

Además de esto, comentó: “Es triste porque es un matrimonio muy querido”.

Por su parte, Raúl de Molina comentó que quizás Mireddys González hizo estas transferencias porque pensó que no le darían nada por el divorcio.

Lili Estefan, por su parte, dijo: “Sí, quizás empezó a planear un poco pero uno al final no puede meterse porque Daddy Yankee lo que ha pedido es que no hablen mal de la madre de sus hijos, nos está pidiendo a nosotros la prensa, así que calladita me veo más bonita”.

Su compañero bromeó con que el reguetonero podría regresar a los escenarios, debido a que perdió mucho dinero y por ende necesita tener ingresos de nuevo.

El público del show de entretenimiento reaccionó con cientos de mensajes que dejaron en el canal de YouTube del programa.

Algunos de los que dejaron fueron: “Doy gracias a Dios que Daddy Yankee recuperó sus corporación soy solo su fans pero era lo justo…Él se veía confiado en Dios y en el proceso,ella salió con cara de irá su mensaje contradice con su gesto”, “Es lo justo, él debe ser dueño de su arte y de su nombre. A la esposa que le de lo que le corresponde y cada quien por su lado felices y contentos que hay de sobra para repartir”.

Otros comentaron: “Daddy Yankee respondió como todo un caballero, se agarró de las manos de Dios y ella quedó mal , abusó de la confianza”.

Sigue leyendo: