Daddy Yankee y su esposa Mireddys González llegan a acuerdo tras enfrentarse en tribunales

El reguetonero puertorriqueño Daddy Yankee y su todavía esposa Mireddys González se reunieron en un tribunal de Puerto Rico y llegaron a un acuerdo ante la demanda interpuesta por el artista en contra de González.

Daddy Yankee, cuyo nombre de pila es Raymond Ayala, presentó una demanda en contra de su todavía esposa debido a que ella intentó, presuntamente, transferir $100 millones de dólares, de las cuentas de El Cartel Récords y Los Cangris, a su cuenta bancaria y a la de su hermana Ayeicha González.

Este 20 de diciembre ambas partes se encontraron en tribunales en una primera audiencia por la demanda. El cantante y su todavía esposa están separados y en proceso de divorcio tras casi 30 años de matrimonio.

En los alegatos el equipo legal de Mireddys González negaba que se hubiese hecho una transferencia de fondos sin autorización, además aseguró que en ningún momento se le negó a Daddy Yankee el acceso a los records operativos de las empresas.

“La presidenta nunca ha estado opuesta a entregar los libros y a permitir el acceso de los ‘records’ corporativos. […] No hay ningún problema, se le van a entregar todos los documentos (…)Es falso todos los ‘innuendos’ que se han dicho de que ella sustrajo para sí 100 millones o que ella y su hermana cogieron 100 millones de la corporación”, dijo la defensa de Mireddys González.

Asimismo la defensa del reguetonero buscan que Mireddys y Ayeicha dejen de ejercer sus “funciones” ejecutivas, ya que “le han faltado a la confianza” al reguetonero.

“No podemos perder de vista la seriedad de este asunto cuando hace apenas una semana se intentó retirar […] 100 millones de dólares sin la autorización ni la consulta de nuestro representado”, puntualizó.

Tras los alegatos, los involucrados llegaron a un acuerdo positivo para todas las partes. Daddy Yankee retomará la dirección de El Cartel Records y Los Cangris. Igualmente, estipularon que 75 millones de dólares de las mismas se mantendrán intocables por 30 días.

Se estipuló además que cualquier transacción que supere los $100 millones de dólares debe ser aprobada por todas las partes.

Con respecto al acuerdo, Daddy Yankee se mostró satisfecho con los resultados de la primera audiencia alegando que es un buen ejemplo para sus hijos. “Fue lo mejor para la familia y para darle a mis hijos un mejor ejemplo de que podemos hablar las cosas en buena fe”, dijo el cantante sobre este acuerdo.

Asimismo, el reguetonero pidió respeto hacia la madre de sus hijos asegurando que mucho de lo que salió a la luz sobre la demanda no refleja su sentir ante la situación.

“Estoy satisfecho con retomar la presidencia. Esto es un proceso que he llevado con mucha paz, tranquilidad y mucha semblanza. Obviamente las interpretaciones que salieron públicas sobre lo que sucedió no son las mías. Siempre he respetado mucho a la señora González, les pido respeto para ellas”, añadió sobre su esposa y cuñada.

